Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество10 августа 2021 11:04

Коронавирус в Крыму, последние новости на 10 августа: плюс 394 новых зараженных

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Крыму на 10 августа
Елизавета КВАЧКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
За последние 24 часа в Республике Крым выявили 394 новых зараженных Covid-19

За последние 24 часа в Республике Крым выявили 394 новых зараженных Covid-19

Фото: Архив "КП"

Амбулаторное лечение в Республике Крым от новой коранавирусной инфекции проходят 5 491 человек, на стационаре с ковидом и пневмонией находятся 3 134 человека. Такие данные приводит Министерство здравоохранения Крыма.

Всего в регионе с начала пандемии выявлено 63 627 инфицированных ковидом, с выздоровлением выписано 53 045 человек (378 – за последние сутки), умерли 1 898 человек (16 – за последние сутки).

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Данные Министерства здравоохранения Крыма

Данные Министерства здравоохранения Крыма

За последние 24 часа на территории Республики Крым зарегистрировано 394 случая новой коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 354 самостоятельно обратились за медицинской помощью, 40 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям. Такие данные приводит глава Крыма Сергей Аксенов.

Также за последние сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 1 203 человека.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В городе-герое за последние сутки выявили 219 новых случаев заболевания COVID-19. С начала пандемии в Севастополе заболели 22 701 человек, выписаны с выздоровлением 19 540 человек, 194 –за последние сутки. Такие данные приводит Роспотребнадзор.

Также с начала пандемии в городе 915 пациентов умерли, 7 – за последние сутки. Сейчас под наблюдением находится 692 человека – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтвержден.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

КАРТИНА ДНЯКоронавирус в Крыму 2021: последние новости