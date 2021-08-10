Коронавирус в Крыму, последние новости на 10 августа: плюс 394 новых зараженных

За последние 24 часа в Республике Крым выявили 394 новых зараженных Covid-19 Фото: Архив "КП"

Амбулаторное лечение в Республике Крым от новой коранавирусной инфекции проходят 5 491 человек, на стационаре с ковидом и пневмонией находятся 3 134 человека. Такие данные приводит Министерство здравоохранения Крыма.

Всего в регионе с начала пандемии выявлено 63 627 инфицированных ковидом, с выздоровлением выписано 53 045 человек (378 – за последние сутки), умерли 1 898 человек (16 – за последние сутки).

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Данные Министерства здравоохранения Крыма

За последние 24 часа на территории Республики Крым зарегистрировано 394 случая новой коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 354 самостоятельно обратились за медицинской помощью, 40 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям. Такие данные приводит глава Крыма Сергей Аксенов.

Также за последние сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 1 203 человека.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В городе-герое за последние сутки выявили 219 новых случаев заболевания COVID-19. С начала пандемии в Севастополе заболели 22 701 человек, выписаны с выздоровлением 19 540 человек, 194 –за последние сутки. Такие данные приводит Роспотребнадзор.

Также с начала пандемии в городе 915 пациентов умерли, 7 – за последние сутки. Сейчас под наблюдением находится 692 человека – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтвержден.

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