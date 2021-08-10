В Крыму оценили инициативу абхазского депутата признать полуостров российским

Крым стал российским регионом в 2014 году Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Принятие решения в Абхазии по поводу признания Крыма частью Российской Федерации будет зависеть от совместных действий политсил и органов исполнительной власти. Такое мнение КП-Крым выразил политолог Владимир Джаралла.

Ранее лидер Народной партии Абхазии Якуб Лакоба заявил, что в стране давно могли бы признать полуостров российским. Депутат предположил, что этого до сих пор не произошло, поскольку «нет рекомендаций из белокаменной матушки-России». При этом Лакоба заявил, что приять такое решение можно за сутки.

- Господин Лакоба - один из видных общественных и политических деятелей Абхазии, он вполне может выдвинуть такое предложение, но принятие решения все же будет зависеть от совместных действий с другими политсилами и исполнительной власти, - отмечает Джаралла. - Посмотрим на реальные шаги. Хотя, конечно, то, что такого решения не было раньше, выглядит странно, учитывая новейшую историю.

Напомним, Крым стал российским регионом в 2014 году. Тогда большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией. Однако в США и ряде европейских стран не признали присоединение Крыма к РФ.

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