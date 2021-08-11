«Очень тяжелая бронза»: Глеба Бакши встретили в Симферополе

Крымский боксер Глеб Бакши вернулся в Симферополь Фото: Елизавета КВАЧКОВА

В международном аэропорту Симферополя участника Олимпийских игр в Токио Глеба Бакши встречали с флагами, цветами и караваем. На соревнованиях боксер завоевал «бронзу» в весовой категории до 75 килограмм.

На Олимпийских играх в Токио Глеб Бакши завоевал бронзу Фото: Елизавета КВАЧКОВА

- Эмоции переполняют, ведь это была особенная Олимпиада для нас всех. Тысячи людей нас поддерживали, за что всем большое спасибо. Я получал сообщения, звонки, и это, конечно же, помогало, – поделился боксер.

Спортсмена встречал тренер Фото: Елизавета КВАЧКОВА

По его словам, на Олимпийских играх всегда сильные соперники, поэтому путь к победе был непростым.

- Как любой спортсмен, я ехал туда за золотой медалью. Но в этот раз обстоятельства сложились иначе. Мы вернулись с «бронзой», но она тоже очень тяжелая, поверьте, – сказал Бакши.

Воспитанник симферопольский школы бокса признался, что всем участникам приходилось преодолевать сильные волнения, все впечатления от Олимпиады были яркими.

- Я не могу сказать, что было что-то особенно запоминающимся. Наверное - все. Начиная с того, что спортсмены ежедневно сдавали ПЦР-тесты. Все очень сильно волновались, было сумасшедшее давление, но мы справились, – отметил Бакши.

Напомним, что крымский боксер завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх в Токио 5 августа. Он проиграл бой со спортсменом из Бразилии Эбертом Соузе.

Первый бой Глеба состоялся 29 июля. Тогда боксер победил соперника из США Троя Айсли. Крымчанин снова вышел на ринг 2 августа, где в четвертьфинале одержал победу над представителем Гаити Даррелом Вальсентом. Третий бой, к сожалению, не принес удачу Глебу.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Крымский вклад в копилку сборной: Республика готовится встречать победителя и призера Олимпиады

На играх в Токио крымчане завоевали сразу несколько наград (подробнее)

Сотрудница Росгвардии Крыма завоевала второе «золото» на Олимпиаде в Токио

У спортсменки уже есть золотая и серебряная медаль (подробнее)