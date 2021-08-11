Коронавирус в Крыму, последние новости на 11 августа: плюс 388 новых зараженных

За последние 24 часа на территории Крымского полуострова выявили 388 новых случаев COVID-19. Фото: Сергей Аксенов/Вконтакте

В Республике Крым амбулаторное лечение от новой коронавирусной инфекции проходят 5 563 человека, на стационаре с ковидом и пневмонией находятся 3 074 пациента. Такие данные приводит Минздрав РК.

Всего с начала пандемии на полуострове выявили 64 015 инфицированных ковидом, за этот же период с выздоровлением выписано 53 393 пациента (348 – за последние сутки), количество умерших с начала пандемии – 1 906 человек (8 – за последние сутки).

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Данные Министерства здравоохранения Крыма

За последние 24 часа на территории Республики Крым выявлено 388 новых зараженных коронавирусной инфекцией. Из них самостоятельно за медпомощью обратились 335 заболевших, 53 человека ранее контактировали с инфицированными. Такие данные приводит глава Крыма Серей Аксенов.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 5 153 человека.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

С начала пандемии в городе-герое зарегистрировано 22 926 больных. За истекшие сутки в регионе выявили 225 новых случаев заболевания COVID-19. Такие данные приводит Роспотребнадзор.

Всего в Севастополе с начала пандемии выздоровели 19 685 человек (145 – за последние сутки), 922 пациента, к сожалению, скончались (7 – за последние сутки).

Кроме того, под наблюдением сейчас находятся 709 человек, контактировавших с заболевшими, однако диагноз COVID-19 у них пока не подтвержден.

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