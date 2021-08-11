Пилипенко: Россия должна стать по-настоящему социальным государством с достойными пенсиями

Игорь Пилипенко: "Среднюю пенсию в России необходимо поднять до 25-30 тысяч рублей."

Сейчас в России насчитывается больше 60 миллионов пенсионеров и людей предпенсионного возраста. Это чуть менее половины населения всей страны. Партия пенсионеров - та политическая сила, которая напрямую поддерживает не только пенсионеров, но и борется за социальную справедливость всех граждан России.

В рамках передачи «Гость в студии» на радио КП-Крым мы поговорили с Игорем Пилипенко - капитан-лейтенантом запаса, руководителем Крымского регионального отделения Партии пенсионеров. Мы поинтересовались, что такое справедливая пенсия, как правительство украло у людей пенсионные накопления в рамках недавней реформы и почему вопросы пенсионных выплат касаются каждого.

- Игорь Алексеевич, мы часто слышим такое выражение – «достойная пенсия». Скажите, как Вы и Ваша политическая сила понимает это понятие?

Сложный Вопрос. Для разных групп населения России размер пенсии, как мы знаем различный – в зависимости от профессии, стажа - да и просто географического положения. Но мы с вами можем оттолкнуться от другого понятия - прожиточный минимум пенсионеров (ПМП). Так вот, в среднем по России ПМП составляет 10 200 рублей. Сколько пенсионеров получают примерно такую сумму – миллионы. А у большинства пенсия лишь ненамного выше – 12 или 13 тысяч.

А ведь пенсионеров в стране около 46 миллионов. А предпенсионного возраста – 15 миллионов? Как прожить пенсионерам на эти деньги? Они не могут себе позволить качественных продуктов, одежду, пенсионер не может позволить себе поездки, отдых на море – да даже на лекарства не хватает часто. Это просто несправедливо! Я лично и наша партия считают, что ПМП должно быть минимум в два раза больше, ну а среднюю пенсию в России необходимо поднять до 25-30 тысяч рублей.

- Как, на Ваш взгляд, этого достичь?

- Прежде всего нужно ответить на каждому из нас на простой вопрос: Россия – это социальное государство или некий бизнес-проект, где люди лишь средство зарабатывания денег, исходный материал. Вот, к примеру, в нашей стране официально 111 долларовых миллиардеров. Если хотя бы каждый из них выделит на социальные нужды 3% своего дохода, то каждый пенсионер мог бы получать дополнительно 10 тысяч рублей в месяц. Вот вам один из вариантов.

Или можно обратиться к крупнейшим корпорациям страны – тому же «Сбербанку». Кстати, недавно банк построил в Крыму замечательный «Винный парк» стоимостью 4 млрд рублей. Билет туда стоит около 2 тысяч: сколько пенсионеров могут себе позволить посмотреть этот винный парк? А ведь «Сбербанк» существует за счет тех самых вкладчиков – в том числе и пенсионеров. Срок окупаемости этого проекта при оптимистичном прогнозе не менее 100 лет. Значит есть денежные средства, заработанные на деньгах вкладчиков, это не собственные средства менеджеров банка. Плюс напомню, что главным акционером «Сбера» является государство. Так почему бы не использовать более эффективно народные деньги и часть их не направить на увеличение пенсий пенсионерам? А те с удовольствием положат их на счета любимого банка. Да не оскудеет рука дающего.

- А Пенсионный фонд РФ, на Ваш взгляд, помеха в решении этой задачи или, наоборот, подспорье?

- Сам по себе Пенсионный фонд образовался в 1990 году, а до 2005 года был безубыточным. В 2003 году прибыль фонда составила 100 млрд рублей, в 2004 – 66 млрд. Но вот, к примеру, на 2021 года мы имеем дефицит бюджета 300 млрд рублей. Надо посмотреть на доходы и расходы. Так, на собственные нужды ПФР тратит 123 млрд рублей в год, на содержание всех отделений. Всего в ПФР трудится 111 000 человек, в среднем на каждый регион РФ приходится около 1500 сотрудников. Это не маленькая цифра.

Насколько эффективна их работа? Насколько качественная работа самих сотрудников, ведь нередко пенсионеры сталкиваются с откровенным хамством, нежеланием пересчитать пенсию, отказывают в элементарной помощи. Ко мне как к кандидату в депутаты Госдумы часто жалуются на сотрудников ПФ. И с этом тоже нужно что-то делать – однозначно. Может быть, вернуть функции начисления пенсии Министерству финансов? Таким образом мы просто сделаем механизм начисления пенсий более прозрачным и эффективным. Этот вопрос тоже нужно проработать.

- Игорь Алексеевич, а как вы оцениваете пенсионную реформу, которую провело правительство в 2018 году?

- Я вам могу честно сказать, что, по сути, никакой пенсионной реформы и не было – у пенсионеров банально украли 5 лет пенсионных отчислений. Мы все должны понимать, что наши отчисления – это наш отложенный депозит. И правительство просто лишило миллионы людей честно заработанных денег.

Я просто приведу конкретный пример: в апреле 2017 года пенсионные выплаты составили 660 млрд рублей в месяц, а в 2020-м, после реформы, уже 469 миллиардов. То есть у пенсионеров просто отняли их отчисления – и пополнили им федеральный бюджет. И я еще не говорю о заморозке индексации работающим пенсионерам – это тоже настоящий произвол. Верните украденные у пенсионеров деньги, украденные 5 лет!

Первый депутат, который пройдет в Госдуму от Партии пенсионеров, непременно внесет законопроект о возврате прежнего пенсионного возраста.

Мы должны четко понимать, что все мы – пенсионеры, только это время отсрочено – у кого-то на 5, у кого-то на 15 лет. Именно потому вопрос пенсий – важнейший для каждого из нас.