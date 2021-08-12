Коронавирус в Крыму, последние новости на 12 августа: плюс 393 новых зараженных

С начала пандемии в Крыму выявили 64 408 человек с коронавирусом Фото: Архив "КП"

В Крыму амбулаторное лечение от коронавируса проходят 5678 человек. В стационарах с ковидом и пневмонией лечатся 3041 человек. Такие данные публикует Министерство здравоохранения РК.

С начала пандемии в Крыму выявили 64 408 человек с коронавирусом, выписали с выздоровлением 53 678 человек.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Данные Министерства здравоохранения Крыма

В Крыму за 11 августа зафиксировали 393 случая коронавируса. При этом 330 человек самостоятельно обратились за медпомощью, сообщает глава РК Сергей Аксенов. По его словам, 60 человек ранее контактировали с заболевшими, трое привезли инфекцию из-за рубежа.

За сутки лаборатории Крыма обследовали на коронавирус 5079 человек.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За сутки в Севастополе зафиксировали 228 человек с коронавирусом, 158 человек выписали после выздоровления, сообщили в пресс-службе правительства города.

Шесть пациентов в возрасте от 52 лет до 91 года скончались.

Всего в Севастополе с начала пандемии заболели коронавирусом 23 154 человека, выздоровели 19 843 человека, 928 умерли.

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