Потопы, дороги, лекарства: о чем спрашивали Аксенова во время «прямой линии»

За две недели крымчане прислали больше 4 тысяч обращений Фото: Архив "КП"

СТИХИЯ

Как сообщил глава республики Сергей Аксенов во время «прямой линии», основные меры поддержки людям, пострадавшим после июньских потопов, уже оказаны:

- Мы полностью подвели все итоги и договорились, что выплатим утратившим имущество до 1 сентября около 17 миллионов рублей. Размер ущерба превышает те суммы, которые были выплачены из республиканского бюджета. Люди не смогут за 50-100 тысяч рублей восстановить свое утерянное имущество. Дополнительные средства будут предоставлены не из бюджета, а из спонсорских средств.

Не остались без внимания и бизнесмены. Пострадавшим от стихии предпринимателям из Керчи, Ялты, Ленинского и Бахчисарайского района планируется выплатить около 700 миллионов рублей. Керченским предпринимателям предложили особые условия - до конца года они не будут платить за аренду мест на рынке.

ИНФРАСТРУКТУРА

Несмотря на то, что сегодня Крым обеспечен водой сполна, власти не собираются отказываться от строительства опреснительной установки. Аксенов заявил, что ее построят в Ялте. Сейчас идет выбор места.

- В Ялте нет подземных источников. Минимальный объем воды - около 2 тысяч кубометров - мы получаем из-под земли, там мало дебета. В Ялте опреснительная установка будет построена. Решение принято окончательно, - уточнил глава РК.

Кроме того, сейчас готовится технико-экономическое обоснования для строительства водохранилищ в Симферополе и Алуште. Это позволит иметь необходимый запас воды при паводках и обильных осадков.

А вот к международному аэропорту Симферополь будет построена железная дорога за в 4,5 миллиарда рублей.

- Все будет реализовано, министерство транспорта Российской Федерации полностью проект поддерживает. Реализуем, готовим проектную документацию, буквально в течение полугода представим все обоснования и сроки реализации данного проекта. Цена вопроса около 4,5 миллиардов рублей, - сообщил Аксенов.

В целом планируется проложить 11 километров ж/д путей от аэропорта до Симферополя.

МЕДИЦИНА

Вопросов по сфере здравоохранения у крымчан накопилось много. В эфир «прямой линии» дозвонилась жительница Евпатории. Женщина рассказала Аксенову, что ее ребенку прописали льготный препарат «Креон», но семья не получает его с апреля текущего года, в аптеках говорят, что его просто нет.

В ответ Аксенов признал, что в Крыму действительно есть проблемы с обеспечением льготников лекарствами и анонсировал проверки прокуратуры в отношении сотрудников министерства здравоохранения РК.

- К сожалению, здесь больше вопрос в компетенции тех людей, которые занимались этим направлением. Мы проговорили с прокурором Республики Крым Олегом Камшиловым. Он дал команду, и мы проверяем отдельно непосредственно действия сотрудников министерства здравоохранения, ответственных за это направление. К сожалению, заявки не сдавались своевременно, рассчитаны были неточно, - заявил глава РК.

Он подчеркнул, что есть средства на закупку всех препаратов, в которых нуждаются льготные категории граждан. Но за последнюю неделю участились звонки на «горячую линию» главы по поводу нехватки препаратов. На сегодня, по словам Аксенова, отсутствует в рознице около 30 наименований лекарств для льготников.

В Крыму также продолжается борьба с пандемией. Ежедневно фиксируют около 400 инфицированных человек. Глава РК отметил, что единственный выход из сложившейся ситуации - соблюдение масочного режима, разобщение людей и вакцинация.

- Сейчас у нас есть запас из 50 тысяч доз вакцин. Наша задача - провакцинировать миллион крымчан. На сегодня первый компонент вакцины получили 446 тысяч жителей республики, оба компонента - 380 тысяч человек, - рассказал о темпах вакцинации глава РК.

ПОЛИТИКА

Не так давно президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он очень соскучился по Крыму и вспомнил, как он ел рапанов на полуострове. Аксенов ответил главе Украины, что тот вполне может обойтись и без рапанов, и без политического убежища.

- У господина Зеленского тут квартира есть. Если политическое убежище придется просить, если с Украины придется бежать, мы его выдадим без всяких сомнений, - сказал Аксенов.

ТОВАРИЩ КУРСАНТ

Не обошлось во время «прямой линии» и без душещипательной истории. Бывший курсант военного училища обратился к Аксенову как к «товарищу курсанту».

- Нужна ваша помощь. Я очень обидел свою жену, с которой прожил более 20 лет. Хотелось бы еще 80 прожить. У нас есть два сына. Могли бы вы ей из телевизора сказать, что я ее очень люблю и жить без нее не могу, - попросил главу Крыма симферополец.

«Товарища курсанта» поддержал глава республики:

- Военных бывших не бывает. Раз молодой человек считает, что любит свою женщину, значит, наверное, так и есть. Передаю привет, дайте шанс вашему молодому человеку. Раз такую просьбу просит курсант - поддерживаю.

ЭНЕРГЕТИКА

В Крыму планируют модернизировать электросети, на эти цели направят около 20 миллиардов рублей, сообщил Сергей Аксенов.

- Трансформаторные подстанции в значительной части муниципалитетов изношены и не везде есть техническая возможность прямо сейчас увеличить мощность. Однако у «Крымэнерго» план ликвидации данных узких мест есть. Общая стоимость программы, предварительно около 20 миллиардов рублей, в том числе «запертые» мощности, — сказал глава РК.

Он подчеркнул, что сейчас крымчане очень активно используют кондиционеры, поэтому происходит перегрузка сетей и аварийные отключения света. Пиковые нагрузки достигают 1350-1400 МВт в сутки.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Прямая линия – очень информативный и удобный формат диалога с крымчанами. К началу эфира поступило порядка 5 тысяч сообщений. Какие-то проблемы удалось решить сразу, как говорят, по горячим следам, другие требуют более длительной проработки. Но все обращения будут тщательно проанализированы, ни одно не останется без внимания и без ответа. Соответствующие поручения уже даны, работа уже идет.

Лидерами по количеству обращений стали Симферополь, Ялта, Евпатория, Керчь, Симферопольский район.

В числе самых горячих тем: вопросы ЖКХ; здравоохранение, прежде всего, обеспечение льготными лекарствами; социальная поддержка; выплата компенсаций гражданам, пострадавшим в результате ЧС.

Фото: пресс-служба главы РК Сергея Аксенова

Есть обращения, за которыми стоят системные проблемы, но многие связаны с недоработками чиновников на местах, бюрократическими нюансами и проволочками. Все это мы тоже проанализируем и по итогам сделаем выводы.

Прямая линия – это, конечно, не единственный формат прямого диалога власти и граждан, который мы используем. В Крыму много сделано и делается для налаживания такого диалога. Например, на мои страницы в соцсетях приходит порядка 6 тысяч обращений в месяц, читаю их сам, при необходимости связываемся с заявителями. По сути это ежедневная прямая линия.

Есть и ряд других важные форматов: штабы по актуальным проблемам в режиме онлайн, выезды на места по конкретным вопросам, всегда включающие непосредственное общение с гражданами.

Считаю, что прямой и честный диалог с людьми – основа успеха работы и обязанность каждого должностного лица.

Сергей Аксенов, глава РК.

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