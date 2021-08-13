Коронавирус в Крыму, последние новости на 13 августа: плюс 390 новых зараженных

В Крыму за последние сутки выявили 390 новых случаев инфицирования Фото: Виталий ПАРУБОВ

На территории Республики Крым амбулаторное лечение от новой коронавирусной инфекции проходят 5 771 человек, на стационаре с ковидом и пневмоний находятся 3 038 человек. Такие данные приводит Минздрав Крыма.

Всего с начала пандемии на территории полуострова выявили 64 798 инфицированных коронавирусом, за этот же период выздоровели 53 961 человек (283 – за последние сутки), количество умерших с начала пандемии составляет 1 935 человек (15 – за последние сутки).

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За последние 24 часа на полуострове выявили 390 новых инфицированных ковидом. Из них самостоятельно за медицинской помощью обратились 336 человек, 51 – ранее контактировали с зараженными, еще 3 случая завезены из-за рубежа. Такие данные приводит глава Крыма Сергей Аксенов.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 5835 человек.

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За последние сутки в городе-герое выявили 226 новых случаев заражения COVID-19. Еще 697 человек сейчас находятся под наблюдением врачей – коронавирус у них пока не подтвержден. Также за последние 24 часа в регионе 167 человек выздоровели, еще 5, к сожалению, скончались.

По данным Роспотребнадзора, всего с начала пандемии в городе зафиксировали 23 380 больных ковидом, за этот же период выздоровели 20 010 пациентов, 933 – умерли.

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