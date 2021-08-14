Наличные деньги или банковская карта: как ребенку лучше выделять средства на карманные расходы

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Уже совсем скоро наступит новый учебный год, и 1 сентября школьники отправятся за знаниями. Подготовка ребенка к учебе – кропотливый процесс. Нужно успеть купить школьные принадлежности, позаботиться о новой школьной форме, узнать расписание и, конечно, не забыть про карманные деньги. Но так ли удобно давать ребенку с собой именно наличные деньги? Банковская система постоянно развивается, и в Крыму уже достаточно давно можно оформить детскую банковскую карту, которая практически не будет уступать по функционалу карте взрослого. «Комсомолка» разобралась, в чем же преимущество цифровых карманных денег.

1. Деньги с карты не украдут

Дети очень много бегают на переменах и могут быть невнимательными. Если у чада в кармане будут наличные, они могут попросту выпасть, их могут выманить одноклассники или же воры в маршрутке. С электронными деньгами таких проблем нет. Да, ребенок может потерять карту, но ее можно легко заблокировать в мобильном приложении, а потом перевыпустить новую.

2. Ребенок может расплачиваться картой за покупки и в транспорте

Бывает такое, что у школьника прямо посреди учебного дня закончилась ручка или срочно потребовалась новая тетрадка. В магазине канцтоваров, как и в любом другом, можно спокойно расплатиться картой. Главное, чтобы там был терминал. Кроме того, бесконтактной картой можно оплачивать проезд в общественном транспорте. Это удобнее и дешевле, чем наличными (17 рублей против 22). Кстати, карту школьника можно зарегистрировать в Mir Pay и оплачивать покупки в магазинах со смартфона.

3. Можно устанавливать лимиты трат и контролировать расходы ребенка

Детская карта открывается как дополнительная к счету взрослого. Родитель всегда может установить лимит трат по карте ребенка через свое мобильное банковское приложение. Таким образом, вы никогда не забудете дать с собой деньги и будете спокойны. Можно устанавливать как ежемесячный, так и ежедневный лимит средств, которые станут доступными на детской карте. Еще один большой плюс – вы всегда будете знать, на что ребенок тратит деньги в течение дня. Посмотреть историю покупок можно в мобильном приложении или через интернет-банк, а еще - подключить смс-информирование на телефон.

4. Карта и мобильное приложение помогут школьнику копить на цели

Чтобы ребенок вырос финансово грамотным, нужно постепенно приучать его к правилам распределения и трат средств. Карту можно открыть уже с шести лет, в этом возрасте дети уже могут расплачиваться самостоятельно за мелкие покупки. Главная задача взрослого – объяснить, как пользоваться платежным средством. Когда ребенок немного освоится и начнет подрастать, можно научить его копить деньги. Устанавливайте мобильное приложение на смартфон чада, теперь у него будет доступ к своему личному кабинету. Там можно выбрать цель, на которую маленький «финансист» может начать копить. После долгожданной покупки можно поставить новую цель для накопления денег.

КАК ОТКРЫТЬ ДЕТСКУЮ КАРТУ

Взрослый может открыть детскую карту в любом отделении банка без присутствия ребенка. Для этого понадобится паспорт родителя и его банковская карта. Также потребуется свидетельство о рождении и СНИЛС ребенка. Кстати, с 14-ти лет ребенок может самостоятельно открыть детскую карту, получив разрешение родителя.