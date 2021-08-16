Коронавирус в Крыму, последние новости на 16 августа: Плюс 382 новых заболевших

За последние 24 часа на территории Республики Крым выявили 382 новых заболевших коронавирусом Фото: Виталий ПАРУБОВ

На территории Республики Крым лечение от новой коронавирусной инфекции проходят 5 966 человек, на стационаре (с ковидом и пневмонией) находятся 3 061 пациент. Такие данные приводит Минздрав Крыма.

Всего с начала пандемии на полуострове выявлено 65 956 инфицированных коронавирусом, за этот же период выписано с выздоровлением 54 486 человек (58 – за истекшие сутки), умерло с начало пандемии 1 974 человека (12 – за последние сутки).

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Данные Министерства здравоохранения Крыма

За последние 24 часа в Республике Крым выявлены 382 новых зараженных коронавирусом. Из них 348 человек самостоятельно обратились за медпомощью, 33 – ранее контактировали с инфицированными, еще один случай завезен из-за рубежа. Такие данные приводит глава РК Сергей Аксенов.

- За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3 822 человека, – сообщил глава Крыма.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За последние сутки на территории города-героя выявили 229 новых случаев заболевания COVID-19.

С начала пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 24 060 человек, 20 411 – выздоровели (71 – за последние сутки), 947 – умерли (5 – за последние сутки). Еще 683 человека сейчас находятся под наблюдением врачей, диагноз COVID-19 у них не подтвержден.

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