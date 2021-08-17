«Запоздалое прозрение»: В Крыму ответил на слова Януковича о главной ошибке Украины за 30 лет

Председатель Госсовета Крыма считает, что поздно обращать внимание на слова человека, который давно выпал в политический осадок Фото: Архив "КП"

Слишком поздно обращать внимание на слова человека, который давно выпал в политический осадок, заявил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов на слова бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Ранее экс-глава незалежной в своем публичном заявлении, посвященном 30-й годовщине независимости страны, сказал, что главной ошибкой украинского государства за 30 лет является отказ от добрососедских отношений с Россией.

По мнению Константинова, это «запоздалое прозрение», ведь сразу после вступления в должность президента Янукович отправился с официальным визитом не в Москву, а в Брюссель, а после кнутом погнал Украину к ассоциированному членству в ЕС прочь от России.

- Несмотря на то, что президентом страны его сделали голоса сторонников интеграции не с ЕС, а именно с Россией. Той самой, об утрате добрососедства с которой он теперь говорит. У Януковича были все возможности для того, чтобы бороться за другую Украину, альтернативную той, которая пугает сегодня даже своих западных кураторов, - отмечает политик.

Спикер считает, что продолжать борьбу можно было и после свержения. Для этого экс-президент мог бы создать правительство в изгнании, заявить о своих законных правах на пост президента.

- Это было бы более честно по отношению к своим избирателям, своим землякам – жителям Юго-Востока страны. Но он предпочел выпасть в политический осадок, - добавляет Константинов.

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