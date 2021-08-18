Коронавирус в Крыму, последние новости на 18 августа: Выявлено еще 372 случая заболевания

Распространение инфекции ускорилось Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Крыму лечение от коронавируса и пневмонии в условиях стационара проходят 2 тысячи 855 человека. Еще 5 тысячи 496 получают медицинскую помощь на дому.

С начала периода наблюдений в регионе подтверждено 66 тысяч 706 случаев COVID-19. Справились с болезнью 55 тысяч 875 человек. Умерли 2 тысячи 5 пациентов.

Данные Минздрава РК по COVID-19

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

В Крыму за сутки зарегистрирован 372 случая новой коронавирусной инфекции. Из них 320 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью, 52 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям. Госпитализированы 231 человек с диагнозом COVID-19 и пневмония. Еще 176 будут лечиться на дому. Выписаны с выздоровлением 908 пациентов. Умерли 15.

Лаборатории за сутки выполнили исследования 4714 пробы на COVID-19.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За сутки зарегистрировано 230 новых случаев COVID-19. С выздоровлением выписаны 154 пациентов, умерли 5.

Всего в Севастополе с начала периода наблюдений выявлено 24 тысячи 521 человек. Выздоровели 20 тысяч 718 инфицированных, 956 умерли. Под наблюдением находится 969 контактировавших с заболевшими.

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