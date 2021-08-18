Крыму снова предсказали проливные дожди и сильный град

В Крыму в ближайшие два дня пройдут сильные ливни Фото: Елизавета КВАЧКОВА

На территории Крыма 19-20 августа ожидается ухудшение погодных условий, сообщили в пресс-службе МЧС по РК со ссылкой на гидрометцентр. На полуострове объявлено штормовое предупреждение.

- Днем и до конца суток 19 августа, в течение суток 20 августа в Крыму ожидаются местами сильные дожди, грозы, град, шквал 20-25 метров в секунду, - говорится в сообщении.

Сотрудники МЧС предупреждают жителей и гостей Крымского полуострова о возможных чрезвычайных ситуациях, вызванных непогодой. Тем, кто проживает на подтопляемых территориях, необходимо обратиться в пункты временно размещения, где переждать неблагоприятные погодные условия.

Стоит помнить о мерах безопасности: воздержаться от походов в горы, лес и к морю; сторониться ненадежно укрепленных конструкций, не парковать под ними автомобили; избегать подземных переходов и других заглубленных помещений, а также низменных участков местности.

Напомним, что в ночь на 16 августа на Керчь обрушились мощные ливни, в результате оказались подтоплены центр города, городская больница №1, школа №4, детсад №32 и два корпуса медицинского колледжа. Непогода потрепала также местные рынки. Из-за подтопленных улиц временно была изменена схема движения общественного транспорта. Сейчас в городе специальная комиссия обходит дома, попавшие в зону подтопления, чтобы оценить уровень ущерба. Часть пострадавших граждан уже на этой неделе получит материальную компенсацию от властей.

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