На гастроли в Крым приедет МХАТ имени М. Горького

В начале сентября крымских зрителей порадуют большие гастроли известного театра. Фото: Пресс-служба МХАТ имени М. Горького

В начале сентября крымских зрителей порадуют большие гастроли МХАТ имени Максима Горького. Серия спектаклей будет длиться с 4 по 12 сентября, а посмотреть их можно будет в Крымском академическом русском драматическом театре имени М. Горького.

Фото: Пресс-служба МХАТ имени М. Горького

Так, дебютным спектаклем в Симферополе станет «Некурортный роман». Это документальная пьеса, которая состоит из реальных разговоров обычных людей. На несколько часов сцена превратится в телестудию, где семь женщин разных возрастов, социального статуса, национальностей рассказывают свои истории. И вот перед нами уде не просто участницы шоу или актеры, а реальные люди с настоящими историями.

Авторы - Елена Исаева, Денис Ретров, Владимир Забалуев, Анна Гейжан, Алексей Шнейдер, Иван Шипнигов

Режиссеры - Эдуард Бояков, Сергей Глазков

Действующие лица: Алана – з. а. РФ Алика Смехова Вероника – Ирина Линдт Кристина – Алиса Гребенщикова Жанна – Анна Галинова Рената – Лидия Кузнецова Ева – Лариса Некипелова Маша – Елизавета Знахуренко, Елизавета Базыкина

Билеты можно приобрести ТУТ.

Фото: Пресс-служба МХАТ имени М. Горького

Гастрольный тур продолжит спектакль «Полоумный Журден» - 6 и 7 сентября.

Это история о безродном богаче, которому так хочется стать аристократом или хотя бы казаться им. Но стоит лишь главному герою намекнуть о своих желаниях, так сразу находятся мошенники, которые готовы за любые деньги научить правильно говорить, ходить, пить и есть, как дворянин, и убедят, что вы теперь вылитый аристократ!

Режиссер-постановщик – н.а. СССР Татьяна Доронина

Художник – з.х. РФ Виктория Севрюкова

Композитор – Валерий Соколов

Музыка – Луи Куперена, Йиржи Бенда, Франца Рихтера, песни на стихи Козьмы Пруткова

Действующие лица: Журден – Сергей Габриэлян Госпожа Журден – Станислав Курач, Максим Дахненко Люсиль – Елена Коробейникова Клеонт – Тимур Дружков Доримена – Татьяна Шалковская Маркиз Дорант – Николай Коротаев Николь – Эльвира Цымбал , Альбина Чайкина Слуга Клеонта – Михаил Кабанов Философ Панкрасс – Владимир Халтурин Учитель фехтования – Александр Удалов Учитель театра и музыки – Тимофей Ивашина Учитель танцев – Роман Титов Слуга Журдена – Артемий Оя

Билеты найдутся по ссылке.

Эти же спектакли можно будет посмотреть в Севастополе в Дворце культуры рыбаков с 8 по 10 сентября.

8 сентября - «Полоумный Журден»

9 сентября - «Не все коту масленица»

Севастопольским зрителям покажут спектаклю о купеческом быте, нравах и страстях, которые кипят вокруг денег. В этой пьесе есть все, что за что все так любят Островского. И конечно, есть здесь и он, истинный герой своего и нашего времени: богач, самодур, полуграмотный вершитель судеб, уверенный, что мир крутится вокруг него, что не родился еще тот, кто посмеет пойти ему наперекор. Но случается, что и зарвавшийся богач внезапно осознает: не все можно купить за деньги.

Режиссер-постановщик - з.а. РФ Александр Дмитриев

Художник - Вячеслав Барабанов

Действующие лица: Дарья Федоровна Круглова – Наталия Моргунова, Татьяна Шалковская Агния – Кристина Пробст, Наталия Медведева Ермил Зотыч Ахов – Александр Дмитриев, Сергей Галкин Ипполит – Кирилл Зайцев, Максим Бойцов Феона – Тамара Миронова , Лариса Некипелова

10 сентября в Севастопольском академическом русском драматическом театре имени А.В. Луначарского состоится премьера спектакля «Леди Гамильтон»

На сцене перед зрителями развернется картина об Адмирале Нельсоне, который увидел в своей возлюбленной женщину, способную обуздать бурю в душе и дать человеческое тепло. Это и есть любовь. На фоне великих сражений эпохи, в богатых интерьерах дворцов и храмов эта любовь становится великой. И поэтому перед последней битвой адмирал Нельсон завещал нации свою возлюбленную.

Режиссер-постановщик - з.а. РФ Александр Дмитриев

Художник - Виктор Федотьев

Художник по костюмам - Елена Ярочкина

Действующие лица: Эмма Гамильтон – Лариса Голубина Адмирал Нельсон – Максим Дахненко Френсис Нельсон – Татьяна Шалковская Капитан Гарди – Андрей Погодин Джордж Мэчем-младший – Юрий Ракович Кэтрин Мэчем – Наталья Пирогова Джордж Мэчем-старший – Артемий Оя Лорд Минто – Олег Цветанович Франческа, горничная – Лариса Некипелова Боб, лакей – Семен Шевелин, Герман Андреев Бэтси, служанка – Эльвира Цымбал

Билеты: +7 978 024 0000 и на сайте kassa24.ru

11 и 12 сентября спектакль «Не все коту масленица» покажут и в Керчи. В Дворце культуры «Корабел».

12 сентября - «Звездная пыль»

Это постановка о никому не интересном персонаже, у которого, казалось бы, ничего уже не может случиться. Но который вдруг становится избранным. «Маленький человек», который должен вырасти, чтобы понять: его жизнь не такая и маленькая, его любовь – настоящая, а сам он велик и способен на очень многое.

Режиссер-постановщик - Грета Шушчевичуте

Художник-постановщик - Григорий Рахмилович

Действующие лица: Герой - Тимур Дружков Жена - Екатерина Ливанова, Альбина Чайкина Мама – Лариса Некипелова , Наталья Пирогова Отец - Борис Бачурин Офицер м – Александр Хатников , Максим Дахненко Офицер ж - Наталия Медведева, Ирина Фадина Начальница - Лариса Голубина, Альбина Чайкина Друг - Роман Титов

Билеты: +7 978 024 0000 и на сайте kassa24.ru

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