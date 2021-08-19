Для военных Черноморского флота началась повторная вакцинация

Прививочная кампания проходит в учреждениях флота. Фото: Архив "КП"

В Крыму началась ревакцинация военнослужащих Черноморского флота, сообщили в пресс-службе флота. Повторную дозу прививки получают военные, которые вакцинировали до 1 января 2021 года.

- В соединениях и воинских частях армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) проводится плановая ревакцинация военнослужащих и гражданского персонала от новой коронавирусной инфекции. Ревакцинация проводится после осмотра пациентов терапевтом и отсутствия у них каких-либо противопоказаний, - добавили в ЧФ.

Все военнослужащие делают прививку вакциной «Спутник V» на добровольной основе и после подписания согласия на введение компонентов препарата. Прививочная кампания проходит в учреждениях флота.

Напомним, вакцинация для военнослужащих флота началась в декабре 2020 года. Тогда на полуострове первый компонент успели получить 454 037 человек, а второй - 397 438 человек.

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