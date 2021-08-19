Коронавирус в Крыму, последние новости на 19 августа: Плюс 370 заболевших

С начала пандемии в республике выявили 67 076 человек с коронавирусом Фото: Архив "КП"

В Крыму амбулаторное лечение от коронавируса проходят 5260 человек. В стационарах лечатся с квидом и пневмонией 2 800 человек.

С начала пандемии в республике выявили 67 076 человек с коронавирусом. Выписали с выздоровлением 56 501 человека (626 – за последние сутки). Скончались с начала пандемии от коронавируса в Крыму 2022 человека (17 – за последние сутки).

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Данные Министерства здравоохранения РК

В Крыму за 18 августа зарегистрировали 370 человек с коронавирусом, сообщил глава РК Сергей Аксенов. По его словам, 320 человек самостоятельно обратились за медпомощью, 50 ранее контактировали с заболевшими.

За сутки лаборатории Крыма исследовали 4545 пробы на коронавирус.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

На 18 августа в Севастополе зарегистрировали 230 заболевших коронавирусом, по данным пресс-службы правительства города. 154 человека выписали с выздоровлением, умерли пять человек в возрасте от 64 до 83 лет.

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