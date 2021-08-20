Предвыборные стратегии партий в Крыму: Злость, зависть и админресурс

На 21-м округе в Крыму идет настоящая политическая «заруба», которой в российском Крыму, кажется, еще не было. Фото: Архив "КП"

Как уже писала «Комсомолка», предвыборная гонка кандидатов-мажоритарщиков за мандаты депутатов Госдумы в самой жаркой стадии. И жарче всего она, естественно, на 21-м Евпаторийском округе, где происходят поистине удивительные вещи. Вначале с выборов снимается вице-премьер Евгений Кабанов. Затем единственным самовыдвиженцем - во всяком случае, формально, со сбором подписей, идет Леонид Бабашов.

Да и другие крупные политические силы - «Справедливая Россия» и «КПРФ» - выдвинули на Евпаторийском округе своих самых распиаренных кандидатов. Идет настоящая политическая «заруба», которой в российском Крыму, кажется, еще не было. И от этого становится еще интереснее, ведь на остальных округах тишь и глядь да божья благодать…

Накануне избиратели узнали о доходах и расходах жаждущих мандата на 21-м округе. Надеемся, читатели почерпнули из деклараций мажоритарщиков много полезного, сделав соответствующие выводы.

А что насчет выборных технологий и тактики кампаний кандидатов? Это тоже немаловажный фактор, которым многое говорит как о личностях, так и о партиях в целом.

Самовыдвиженец с админресурсом

Леонид Бабашов впрыгнул в последний вагон уходящего поезда думской предвыборной кампании. Пошел он формально самовыдвиженцем, но с всеобъемлющей поддержкой «Единой России». Такой шаг призван показать харизматичность и народную поддержку кандидата, ведь в таком случае за него нужно собирать 20 тысяч живых подписей - это было сделано.

Информационная кампания проходит громко: билборды и листовки с Леонидом Бабашовым не заметить очень сложно. Естественно, кандидат пользуется и административным ресурсом: встреча Бабашова с избирателями проходит при участии глав сельских и городских поселений, которые, соответственно, тоже являются членами «ЕР». Такая тактика - палка о двух концах. С одной стороны, подчас сборы бывают добровольно-принудительными, но с другой - это мобилизует и чиновников всех уровней, и депутатов, и жителей. Государевы мужи и народные избранники могут напрямую пообщаться друг с другом и с населением - и в этом только плюс.

Властвовать «справедливо»

В своей предвыборной кампании «справедливороссы» на 21-м округе больше всего напирают на критику власти и визуальную агитацию. Критикой власти нынче никого не удивишь, а вот в визуал партия решила хорошо вложиться: билбордов, партийных газет и листовок на округе тоже весьма приличное количество. Большинство из них, конечно, с Викторией Билан - ее внешние данные располагают. По этой же причине постоянно выходят видео «БиланБесит» - все ради того, чтобы Виктория Леонидовна была в кадре.

В своей работе с избирателями на округе «справедливороссы» не отличаются какой-то оригинальностью: все те же «наказы» от граждан, все те же встречи с избирателями, все та же работа с обращениями - только в меньшем масштабе.

Решаются и точечные проблемы - как то помощь в пересчете пенсий конкретному пенсионеру, уборка пляжа или выделение жилья сироте. Дела, конечно, хорошие, но с таким финансированием можно, наверное, было бы замахнуться и на что-то большее.

Причем что интересно: «справедливороссы», как и другие партии, попрекают ту же «Единую Россию» в использовании пресловутого админресурса. Но в львиной доле случаев крымское отделение «СР» - и Виктория Билан в частности - привлекают куратора региона и действующего депутата Госдумы от Чувашии Анатолия Аксакова. Это ли не есть админресурс, хочется спросить?..

Иногда кажется, что упрек в админресурсе - это не столько критика, сколько зависть.

«Пролетарский протест»

Кампания КПРФ катится на двух заезженных колесах: осуждение партии власти - причем порой агрессивное - и требование отменить пенсионную реформу.

С первым пунктом себя ведет по-девичьи аккуратно кандидат на 21-м округе Оксана Таранина, перечисляя в соцсетях наболевшие проблемы сел, например отсутствие аптеки в поселении или неработающий Дом культуры.

А вот глава крымских коммунистов Сергей Богатыренко иногда в выражениях не стесняется: накануне в одной из передач он опосредовано назвал «ЕР» «партией жуликов и воров». Что ж, пролетарская пылкость приветствуется, только вот само выражение впервые сказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский - непримиримый враг коммунистов еще со времен СССР. Раньше при цитировании врага можно было и партбилет на стол положить, оказавшись в списках «неблагонадежных». А во времена более суровые советского прошлого - и в иных печальных списках…

А что до пенсионной реформы, то это классический ход заработать протестный электорат перед выборами, ведь такая реформа мало кому по душе. Впрочем, видные экономисты давно утверждают, что мера, к сожалению, безальтернативная. Об этом же сказал и президент Владимир Путин в своем Обращении. Странно предположить, что КПРФ склоняют крымчан не верить Владимиру Путину…

Скромная ЛДПР

А вот у ЛДПР все идет очень тихо и размеренно. Такое впечатление, что крымское отделение реально понимает расклад сил и особо ни на что в думской кампании не претендует. По Евпаторийскому округу от партии баллотируется бывший депутат Евпаторийского горсовета, а ныне действующий депутат Госсовета Сергей Ехран. Сказать больше и нечего о кандидате в контексте работы с избирателями.

Но в целом ЛДПР, кажется, сделала бОльший акцент на довыборы в городские советы, решая в основном проблемы именно такого порядка: установка дорожных знаков или прочистка ливневок.

Показательным для крымских ЛДПРоцев стал тот факт, что целый координатор регионального отделения Олег Пихтерев недавно с нескрываемой радостью получил освободившийся мандат депутата Госсовета. Он пообещал помогать родной Ялте и покидать родной город не собирается. Это многое говорит об уровне амбиций всего местного отделения партии...

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