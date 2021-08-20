В Керчи четыре человека пострадали в ДТП со скорой

Все пострадавшие находились внутри автомобиля скорой Фото: "КП" Архив

Утром 20 августа в Керчи произошла авария с участием кареты скорой помощи и легковушки. Как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым, в результате происшествия пострадали четыре человека.

- Около 8 часов утра произошло ДТП с участием легкового автомобиля Volkswagen и автомобиля СМП. По предварительной информации, спецавтомобиль двигался по улице Горького в направлении улицы Генерала Петрова с включенными спецсигналами, – говорится в сообщении.

Машины столкнулись на перекрестке улиц Пошивальникова и Генерала Петрова, в результате чего автомобиль скорой медицинской помощи перевернулся. По предварительным данным МВД, пострадали четыре человека, которые находились в скорой. Сейчас на месте работают сотрудники полиции, изучая детали происшествия.

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