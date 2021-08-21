Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+14°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество21 августа 2021 11:40

Коронавирус в Крыму, последние новости на 21 августа: Плюс 359 заболевших

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Крыму на 21 августа
Александра ТимощенкоАлександра Тимощенко
КомментироватьОставить комментарий(0)
Всего с начала пандемии было выявлено 67800 положительных на Covid-19

Всего с начала пандемии было выявлено 67800 положительных на Covid-19

Фото: Александра Тимощенко

В Крыму, по данным местного Минздрава, амбулаторное лечение с диагнозом covid проходят 5104 человек, а стационарное - 2718.

Всего с начала пандемии было выявлено 67800 положительных на Covid-19. С выздоровлением выписано 57409.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Данные Минздрава РК

Данные Минздрава РК

За последние сутки на полуострове зарегистрировали 359 заболевших коронавирусом. По словам главы республики Сергея Аксенова, из общего количества заболевших 315 выявлены при обращении за медицинской помощью, 44 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

- За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4925 человек, - добавил он.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

По данным пресс-службы Правительства Севастополя, в городе зарегистрированы 227 новых случаев заболевания COVID-19. 284 человека выписаны после выздоровления.

Умерли четыре человека в возрасте от 61 года до 93 лет.

- По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 25 202 человек. В настоящий момент выздоровели 21 450 человек, 971 умерли, - добавили в пресс-службе.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

КАРТИНА ДНЯКоронавирус в Крыму 2021: последние новости