Коронавирус в Крыму, последние новости на 21 августа: Плюс 359 заболевших

Всего с начала пандемии было выявлено 67800 положительных на Covid-19 Фото: Александра Тимощенко

В Крыму, по данным местного Минздрава, амбулаторное лечение с диагнозом covid проходят 5104 человек, а стационарное - 2718.

Всего с начала пандемии было выявлено 67800 положительных на Covid-19. С выздоровлением выписано 57409.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Данные Минздрава РК

За последние сутки на полуострове зарегистрировали 359 заболевших коронавирусом. По словам главы республики Сергея Аксенова, из общего количества заболевших 315 выявлены при обращении за медицинской помощью, 44 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

- За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4925 человек, - добавил он.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

По данным пресс-службы Правительства Севастополя, в городе зарегистрированы 227 новых случаев заболевания COVID-19. 284 человека выписаны после выздоровления.

Умерли четыре человека в возрасте от 61 года до 93 лет.

- По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 25 202 человек. В настоящий момент выздоровели 21 450 человек, 971 умерли, - добавили в пресс-службе.

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