Коронавирус в Крыму, последние новости на 22 августа: Плюс 361 заболевший

В субботу в Крыму выздоровели 103 человека, а с начала пандемии — 57,5 тысяч.

В Крыму в настоящий момент амбулаторное лечение от covid-19 проходят 5244 человек, стационарное (covid и пневмония) - 2730.

Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю всего выявлено 68161 положительных на Covid-19. Выписано с выздоровлением - 57512, сообщает крымский Минздрав.

Фото: Минздрав Крыма

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

В Крыму за минувшие сутки коронавирусом заболели 361 человек.

- Из общего количества заболевших 311 выявлены при обращении за медицинской помощью, 49 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за границы, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Тест на COVID-19 в лабораториях Республики вчера сдали 6,6 тысяч человек. В субботу в Крыму выздоровели 103 человека, а с начала пандемии — 57,5 тысяч.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

По состоянию на 22 августа в Севастополе зарегистрированы 226 новых случаев заболевания COVID-19, 296 человек выписаны после выздоровления.

Умерли три человека в возрасте от 83 года до 87 лет. По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 25 428 человек.

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