Коронавирус в Крыму, последние новости на 23 августа: Плюс 356 заболевших

Всего с начала пандемии было выявлено 68517 положительных на Covid-19 Фото: Архив "КП"

В Крыму, по данным регионального Минздрава, амбулаторное лечение с диагнозом covid проходят 5366 человек, на стационарном находятся - 2798.

Всего с начала пандемии было выявлено 68517 положительных на Covid-19. С выздоровлением выписано - 57628.

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Данные Минздрава РК

За последние сутки на территории полуострова зафиксировали 356 случаев новой коронавирусной инфекции. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, из общего количества заболевших 296 выявлены при обращении за медицинской помощью, 57 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 3 случая завозные из-за границы.

- За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3519 человек, - отметил он.

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Информация уточняется.

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