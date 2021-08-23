По Северо-Крымскому каналу могут пустить воду в обратном направлении

Вода по Северо-Крымскому каналу не поступает с 2014 года Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

В Крыму могут пустить воду, добытую из подземных источников в Азовском море, по Северо-Крымскому каналу. Такой вариант развития событий возможен, если вода окажется пригодной для полива полей, заявил глава РК Сергей Аксенов в эфире телеканала «Россия-24».

- У нас пока открытый вопрос по источнику воды под Азовским морем. Пока что эксперты оценивают качество этой воды - наличие твердых частиц, химии. Наша задача - определить, как ее можно использовать. Но если ее можно использовать хотя бы для мелиорации, это будет замечательно. Мы Северо-Крымский канал обратным током могли бы в сторону Джанкоя подать. Там такой перепад высот, что не надо ни насосных, ничего ставить, - сказал глава РК.

Также Сергей Аксенов сообщил, что в Крыму отменили все графики водоснабжения. Осталось решить вопросы качества воды, ее очистки.

- Есть вопросы, связанные с реализацией национальных проектов, - с качеством воды, очисткой. Этот вопрос стоит в Крыму, качественной водой пользуются 77% населения, здесь есть задачи, в общем эти задачи решаются, - сказал Аксенов.

По его словам, благодаря летним ливням в водохранилищах сформировался запас воды, но заявленные ранее мероприятия по борьбе с засухой продолжают реализовываться в Крыму. Так, построить опреснительную установку планируют в Ялте, поскольку там нет подземных источников водоснабжения. Кроме того, там будут проводить работы на сетях, чтобы снизить потери воды.

Напомним, из федерального бюджета Крым получит больше 48 миллиардов рублей на решение проблемы вододефицита. Разработан комплекс мероприятий, рассчитанный до 2024 года. Это должно обеспечить дополнительную подачу воды в размере 310 тысяч кубов в сутки.

Крым стал испытывать проблемы с водой после 2014 года, когда Украина перекрыла Северо-Крымский канал. Днепровская вода покрывала 85% потребностей полуострова. В 2020 году из-за сильной засухи в нескольких регионах полуострова были введены графики подачи воды. В 2021 году их отменили, так как сильные ливни наполнили водохранилища полуострова.

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