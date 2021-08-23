«В планах протянуть поезд»: Крымский силач, сдвинувший с места самолет, готовится к новому рекорду

Силачи из Крыма руками сдвинули самолет. Фото: пресс-служба аэропорта Симферополь

Силач из Судака Джамшид Исматиллаев, который в паре с керчанином Егором Сороколетовым установил рекорд России в тяге самолета АН-26, планирует подать заявку на рекорд Гиннеса. Спортсмен признается: тянул уже все, что можно. Теперь на очереди как минимум локомотив.

- Октябрь - декабрь я планирую отдыхать, восстанавливаться. А на следующий год уже буду готовится к новым стартам. Возможно, осенью, мы это, правда, еще не проговаривали, потянем поезд. Если поезд потяну, то можно смело подавать на рекорд Гиннеса. Потому что я практически все, что можно двигать, двигал. Троллейбусы тянул, автобусы, теплоходы таскал, паром, такси (у нас в связке было 12 машин), самолет. Даже на Ай-Петри поднимался со штангой, шел 18 километров. Если только поезд потяну, то могу подавать заявку на рекорд Гиннеса как человек, который таскал все, - рассказал «Комсомолке» Джамшид.

22 августа Джамшид Исматиллаев и Егор Сороколетов установили рекорд России, протянув на девять метров военный самолет в аэропорту Симферополя. На рекорд ушло 41,53 секунды. 22-тонник АН-26 оказался самолетом непростым, но все же «сдался» под напором силачей.

Джамшид Исматиллаев готов к новому рекорду. Фото: Джамшид Исматиллаев/Instagram

- Сложность была в том, что самолет военный, он очень сложный, и его колеса предназначены для посадки на грунтовую поверхность. Когда его тянешь, колеса становятся немного квадратной формы. Мы очень сложно даже вдвоем его тянули. А одному просто физически невозможно. Но все четко было, - рассказывает Джамшид.

У Егора Сороколетова, как и у его коллеги Джамшида, за плечами опыт тяги военной техники, комбайнов и грузовых машин. На счету у керчанина командный рекорд России, установленный в 2018 году на заводе «Россельмаш» в Ростове-на-Дону. Вместе с двенадцатью спортсменами Егор протянул четыре комбайна общей массой 83,5 тонны на 0,4 метра за 44,76 секунды. Спортсмен признается: сейчас он в отличной форме, поэтому особых сложностей в буксировке самолета не возникло.

- Подготовка была стандартная, как ко всем турнирам по силовому экстриму. Сейчас как раз идет сезон соревновательный, поэтому и форма была на пике. Сложностей особых не было, только особенности, с которыми столкнулись на репетиции рекорда. Колеса самолета были приспущены и принимали не совсем округлую форму, из-за чего старт самолета был весьма затруднителен, но справились, - говорит Егор Сороколетов.

Керчанин Егор Сороколетов сейчас готовится к новому турниру. Фото: Егор Сороколетов/Вконтакте

Впереди у силача участие в крупном Всероссийском турнире «Люди против машин», который пройдет в конце октября в Севастополе. А если будет возможность, он тоже готов ставить новые рекорды.

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