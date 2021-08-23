«Золотая Балка» открыла cовременный бытовой комплекс для работников

Работа работой, а обед по расписанию. На территории винодельни «Золотая Балка» открылся новый хозяйственно-бытовой комплекс для всех работников, который включает зал общественного питания, просторные раздевалки и душевые комнаты.

Новый комплекс представляет собой отдельно стоящее здание с просторной террасой. В нем расположен комфортный и светлый обеденный зал с большими панорамными окнами, из которых открываются прекрасные виды на зеленый парк. Помещение оснащено кондиционерами, рассчитано на 32 посадочных места, и за один прием пищи способно принять 64 человека. Концепция меню - вкусная, сытная домашняя кухня и щедрые порции.

Новый комплекс соответствует востребованному сегодня формату общепита, в котором сочетаются пожелания работающего человека к повседневной еде: уютность интерьера, дополнительные удобства, быстрота обслуживания, качество блюд и доступная цена.

- Руководство винодельни очень ответственно подходит к обеспечению достойных условий для своих сотрудников, - говорит генеральный директор «Золотой Балки» Елена Костенко, - мы уже построили современную столовую и комфортное общежитие для сезонных рабочих, и теперь рады, что смогли запустить этот чудесный комплекс для наших постоянных работников.

В новом комплексе также оборудованы две большие раздевалки с душевыми: мужская и женская вместимостью до 100 человек. На данный момент заканчиваются работы по обустройству прилегающей к комплексу площадки, где планируется открыть веранду на свежем воздухе с обеденной зоной.