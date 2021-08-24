В Крыму ликвидировали подпольную нарколабораторию

Правоохранители изъяли все оборудование, которое использовалось для производства наркотиков. Фото: управление ФСБ по Крыму и Севастополю

В Красноперекопском районе Крыма силовики ликвидировали подпольную лабораторию по производству синтетических наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Крыму и Севастополю.

По данным правоохранителей, подпольную лабораторию в частном домовладении организовали двое безработных жителей Севастополя. Они были ранее судимы.

- В дальнейшем изготовленный наркотик наркодельцы сбывали местным жителям посредством закладок, – уточнили в пресс-службе.

Правоохранители во время спецоперации обнаружили больше 450 граммов мефедрона и 150 литров наркосодержащей жидкости. Кроме того, в подпольной нарколаборатории изъяли лабораторную посуду, миксеры, мешалки, печи, весы, упаковочный материал, реагенты и прекурсоры.

В отношении двух севастопольцев было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ – незаконное производство наркотических средств группой лиц по предварительному сговору, совершенный в крупном размере. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до 20 лет.

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