Коронавирус в Крыму, последние новости на 24 августа: Плюс 349 новых заболевших

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению завоза и распространения вируса. Фото: Сергей Аксенов/Вконтакте

На территории Республики Крым амбулаторное лечение от новой коронавирусной инфекции проходят 5 379 человек, на стационаре (с ковидом и пневмонией) находятся 2 793 пациента. Такие данные приводит Минздрав Крыма.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировали 68 866 инфицированных, за этот же период выписаны с выздоровлением 57 978 человек, 350 – за истекшие сутки. Кроме того, с начала пандемии на полуострове от новой коронавирусной инфекции скончались 2 091 человек, 16 – за последние сутки.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

По состоянию на 23 августа на территории Республики Крым выявили 349 новых случаев инфицирования коронавирусом. Из них 311 человек самостоятельно обратились за медпомощью, 38 пациентов ранее контактировали с зараженными. Такие данные приводит глава Крыма Сергей Аксенов.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 1344 человека.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50