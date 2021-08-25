Коронавирус в Крыму, последние новости на 25 августа: Выявлено еще 345 случаев заболевания

Почти 70 тысяч крымчан перенесли коронавирус Фото: "КП" Архив

В Крыму лечение от коронавируса и пневмонии в условиях стационара проходят 2 тысячи 738 человек. Еще 5 тысяч 491 получает медицинскую помощь на дому.

С начала периода наблюдений в регионе подтверждено 69 тысяч 211 случаев COVID-19. Справились с болезнью 58 тысяч 277 человек. Умерли 2 тысячи 108 пациентов.

Данные Минздрава РК по заболеваемости COVID-19

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

В Крыму за сутки зарегистрировано 345 случаев новой коронавирусной инфекции. Из них 299 заболевших выявили при обращении за медицинской помощью, 45 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за границы. Госпитализированы 246 человек с диагнозом COVID-19 и пневмония. Еще 169 будут лечиться на дому. Выписаны с выздоровлением 299 пациентов. Умерли 17.

Лаборатории за сутки выполнили исследования 4710 проб на COVID-19.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За сутки зарегистрировано 219 новых случаев COVID-19. С выздоровлением выписаны 299 пациентов, умерли 6.

Всего в Севастополе с начала периода наблюдений выявлено 26 тысяч 94 человека. Выздоровели 22 тысячи 591 инфицированный, 987 умерли. Под наблюдением находится 690 контактировавших с заболевшими.

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