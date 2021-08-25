В парламенте Крыма установили имена причастных к водной блокаде полуострова

Северо-Крымский канал был перекрыт в 2014 году Фото: Архив "КП"

Власти Крыма установили имена всех причастных к блокаде полуострова со стороны Украины. Собраны все материалы об их преступлениях, сообщил журналистам глава крымского парламента Владимир Константинов.

Ранее Следком РФ возбудил уголовное дело об экоциде по факту перекрытия Северо-Крымского канала. По данным следователей, после присоединения Крыма к России неустановленные лица из Украины решили нанести ущерб экономической, социальной и экологической обстановке полуострова путем перекрытия Северо-Крымского канала.

- Пусть эти лица не обольщаются. Нам они все известны поименно. И материалы об их преступных деяниях в Крыму собраны. Мы позаботимся, чтобы они были приобщены к делу, - сказал Владимир Константинов.

Он также заявил, что в этот раз истина будет установлена, несмотря на игнорирование преступной деятельности против Крыма со стороны международных судебных инстанций.

Глава крымского парламента уточнил, что совершенное организаторами блокады преступление карается лишением свободы на срок от 12 до 20 лет.

- Пусть они не рассчитывают, что им удастся бесконечно долго скрываться от наказания на территории бывшего украинского государства. Судьба переменчива, а наказание за содеянное неотвратимо, - заключил Владимир Константинов.

Напомним, Украина перекрыла Северо-Крымский канал, обеспечивающий потребности полуострова на 85%, в 2014 году. Рабочая группа крымского парламента посчитала предварительную сумму ущерба, нанесенную водной блокадой. Она составляет 1,47 триллиона рублей.

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