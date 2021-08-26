Коронавирус в Крыму, последние новости на 26 августа: плюс 331 новый заболевший

С начала пандемии в Крыму выявили 69 542 человека с коронавирусом
Фото: Архив "КП"
В Крыму амбулаторное лечение от коронавируса проходят 5383 человек, в стационарах от ковида и пневмонии лечатся 2653 человека.
С начала пандемии в Крыму выявили 69 542 человека с коронавирусом, выписано с выздоровлением 58 777 человек. Скончались 2124 человека, из них 16 - за последние сутки.
КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ
Данные Министерства здравоохранения РК
В Крыму за 25 августа обнаружили 331 человека с коронавирусом, сообщил глава РК Сергей Аксенов.
286 заболевших самостоятельно обратились за медпомощью, 45 человек раньше контактировали с заболевшими.
Лаборатории Крыма за сутки обследовали на коронавирус 2670 человек. Выздоровели за сутки после перенесенной инфекции 500 человек, за весь период с начала пандемии - 58 777 человек.
КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ
На 25 августа в Севастополе зарегистрировали 219 случаев коронавируса. 299 человек выписали после выздоровления. Шесть человек в возрасте от 60 до 87 лет скончались от коронавируса.
Всего в Севастополе с начала пандемии заразились 26 094 человека. Выздоровели за весь период 22591 человек, 987 скончались.
690 человек находится под наблюдением. Они ранее контактировали с зараженными, коронавирус у них не подтвержден.
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