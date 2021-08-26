Крупнейший крымский банк открыл кредит для феодосийского судостроительного завода «Море» на 350 миллионов рублей

Судостроительный завод "Море". Фото: korabel.ru

Крупнейший крымский банк РНКБ открыл целевую кредитную линию для феодосийского АО «Судостроительный завод «Море»» на 350 миллионов рублей. Предприятие получило займ на 28 месяцев для реализации внешнеэкономического контракта.

- Судостроительный завод «Море» – это наш надежный партнер, с которым мы начали сотрудничество в 2014 году. За это время банк неоднократно предоставлял предприятию гарантии для участия в конкурсных процедурах, а также для выполнения заключенных контрактов по строительству судов, - говорит вице-президент - директор Департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергей Билецкий. - Мы надеемся, что финансирование одного из крупнейших судостроительных предприятий в Крыму будет способствовать его развитию, а также развитию судостроительной отрасли региона в целом.

Судостроительный завод «Море» находится на восточном побережье Феодосийского залива. Он был запущен в 1938 году. Предприятие специализируется на строительстве и ремонте судов. Завод производит скоростные корабли и суда с динамическими принципами поддержания (на подводных крыльях, на воздушной подушке и др.), а также прогулочные яхты и катера с корпусами из алюминиево-магниевых сплавов. С момента создания завод выпустил больше полутора тысяч судов и кораблей, из них 389 - пассажирские суда на подводных крыльях.

В мае текущего года судостроительный завод по поручению главы РК Сергея Аксенова стал единственным исполнителем по серийному производству гражданских судов в рамках реализации госпрограммы России «Развитие транспортной системы». Также АО «Море» является исполнителем федеральных проектов «Северный морской путь» и «Морские порты России».

По словам Сергея Аксенова, первый проект - строительство пяти пяти буксирно-спасательных судов до 2024 года, затем на заводе будут строить четыре ледокола.