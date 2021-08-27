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Общество27 августа 2021 10:22

Общественный патруль партийцев проверяет детские площадки Крыма

Места для игр должны быть безопасными
Степан ОСТИНОВ
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Народные избранники не всегда действуют оперативно.

Народные избранники не всегда действуют оперативно.

Жители Крыма часто обращаются в партию «Новые люди» с проблемами, касающимися детских площадок. Глава регионального отделения партии Анна Трофименко рассказала об этом в эфире передачи «На грани».

Без хозяина

После 2014 года Крыму начали помогать разные регионы России. Муниципалитеты, фирмы и предприятия дарили жителям полуострова детские площадки. Во дворах многоэтажек появлялись яркие горки, песочницы, турники.

Однако, как и любой элемент городской среды, площадки нужно поддерживать в порядке – вовремя ремонтировать, красить, заменять сломанные детали. В какой-то момент оказалось, что делать это некому.

Если детская площадка находится на придомовой территории, ее обслуживанием должна заниматься управляющая компания, а расходы на содержание оплачивают жильцы. Но не все собственники квартир согласны на дополнительные траты. Площадки на таких территориях в идеале необходимо принять на баланс города, но это не было сделано вовремя.

Без хозяина горки и турники быстро приходят в негодность и становятся опасными. Так, в июле в Симферополе шестилетний мальчик упал с башенки игрового комплекса на сломанные перила и получил травму головы.

Проверить и оценить

Партийная ячейка организовала общественный патруль. Одна из его задач – проверять состояние детских площадок.

- К нашим волонтерам обратились жители симферопольского дома № 25 на ул. Декабристов. Там есть старая опасная детская площадка на краю котлована, - рассказал сторонник партии Сергей Черников, директор предприятия «Компаньон», эксперт клуба «Крым без окраин».

Могут ли жители убрать такую площадку своими силами? Для начала следует узнать, занесена ли она в реестр муниципалитета. Жителям в таких случаях рекомендуют обращаться в местную администрацию или к окружному депутату с просьбой демонтировать опасный объект.

Глава регионального отделения «Новых людей» Анна Трофименко рассказала, что народные избранники не всегда действуют оперативно.

- Жители дома № 3 на ул. Луначарского, где находится опасная детская площадка, обращались к ним уже несколько раз, но безрезультатно. Во двор приехал наш общественный патруль, и вместе с собственниками квартир мы составили коллективное обращение. Так больше шансов, что документ не оставят без внимания. Мы собрали 50 подписей, жители хотят привести в порядок двор, - рассказала Трофименко.

Анна Трофименко полагает, что и внешний вид площадки должен вписываться в окружающий ландшафт.

Анна Трофименко полагает, что и внешний вид площадки должен вписываться в окружающий ландшафт.

Для детей только качественное

Качество новых площадок, которые массово устанавливают, также заслуживает внимания. Для таких малых архитектурных форм (МАФ) существуют ГОСТы, а в декабре 2021 года вступит в силу технический регламент стран ЕврАзЭС, определяющий требования к безопасности детских площадок. Не соответствующие требованиям необходимо будет снести.

Раз уж жильцы будут платить за содержание детской площадки из своего кармана, они имеют право выбрать, что именно хотят видеть в своем дворе. В одном случае это будет песочница и маленькая горка, в другом – уличный спортивный комплекс, а где-то жильцы предпочтут обойтись парой скамеечек. Конечно, мнения у соседей тоже могут разные, поэтому такие решения принимаются большинством голосов на общем собрании собственников.

Анна Трофименко полагает, что и внешний вид площадки должен вписываться в окружающий ландшафт.

- Во всей цепочке, от выбора до установки детских площадок, не участвуют урбанисты, ландшафтные дизайнеры. Почему бы не разработать общий дизайн-код для города? Этим должны заниматься независимые от чиновников эксперты, которые помогут собственникам выбирать и устанавливать площадки, - отмечает Анна.

Ближе к людям

Если есть большое желание преобразить свой двор, жильцы дома могут поучаствовать в различных государственных программах благоустройства. Анна Трофименко отмечает, что многие даже не знают об их существовании.

- Почему так происходит? На сайтах органов власти человек часто теряется и не может понять, что к чему. Государству нужно учиться в этом плане у бизнеса, чтобы все было доступно и заявку на участие в программе благоустройства мог подать каждый, - добавляет Анна.

Трофименко связывает невыполнение или затягивание работ по ремонту в Симферополе с частой сменой руководителей.

- Глава администрации отвечает за работу всех учреждений.Партия «Новые люди» выступает за то, чтобы вернуть прямые выборы мэров. Когда глава администрации несет ответственность перед депутатами - это одно, но, когда мэра выбрали жители, он по-другому относится к своим обязанностям, - говорит Анна.

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