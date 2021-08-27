Коронавирус в Крыму, последние новости на 27 августа: Заболели еще 329 человек

Большинство заболевших коронавирусом самостоятельно обращаются за помощью к врачам. Фото: Архив КП.

В Крыму лечение от коронавируса и пневмонии в условиях стационара проходят 2 685 человек. Еще 5 288 человек лечатся амбулаторно. Об этом сообщает Министерство здравоохранения республики.

Всего с начала пандемии в Крыму подтверждено 69 871 случаев заболевания COVID-19. Выписаны с выздоровлением 59 149 пациентов, скончались 2 139 человек.

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Данные Министерства здравоохранения республики

За сутки в Крыму зарегистрировано 329 случаев новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его информации, 277 человек самостоятельно обратились за медицинской помощью, 51 зараженный ранее контактировал с заболевшими, 1 случай завозной из-за границы.

Лаборатории Крыма за сутки обследовали на коронавирус 7550 человек. С выздоровлением выписаны 372 человека, 15 человек скончались.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

По состоянию на 27 августа в Севастополе зарегистрированы 198 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает правительство Севастополя. 305 человек выписаны после выздоровления. Умерли шесть человек в возрасте от 50 до 94 лет.

Всего коронавирусом в Севастополе заболели 26 497 человек, выздоровели 23 206 человек, 998 умерли.

Под наблюдением находится 689 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтвержден.

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