Золотые номера - в золотые руки!

Претендовать на красивый запоминающийся номер с любимыми числами смогут обладатели «золотых» рук – самые креативные и талантливые.

Один из ведущих крымских операторов связи Win mobile проводит конкурс среди своих абонентов - самые творческие из них получат возможность выиграть «золотые номера» от Win mobile.

Крымский мобильный оператор Win mobile отмечает свой день рождения. И в честь праздника, как всегда, дарит подарки – точнее, разыгрывает среди своих абонентов уникальные «золотые номера».

Претендовать на красивый запоминающийся номер с любимыми числами смогут обладатели «золотых» рук – самые креативные и талантливые.

Согласно Правилам, для того, чтобы принять участие в розыгрыше, необходимо:

- быть действующим абонентом Win mobile более 90 дней;

- подписаться на официальный аккаунт Win mobile в Вконтакте, в Facebook или на Instagram-страницу оператора

- разместить на своей странице в соцсети информацию об акции с хэштегом #wins_gold;

- до 22 октября выложить на своей личной страничке в соцсети с хештегом #wins_gold фотографию или видео, демонстрирующую результаты труда тех самых «золотых» рук.

Формат представляемых участниками работ может быть любым: поделки, сувениры, живые или искусственные цветы, красивые блюда или кондитерские изделия, рисунки, картины, самостоятельно сшитая или связанная одежда, прически, макияж – словом все, что создано талантливыми и умелыми руками.

Акция стартует 26 августа, и с этого же дня начнется фиксация фото и видео от участников. После 22 октября компетентное жюри открытым голосованием в прямом эфире определит финалистов, которые примут участие в розыгрыше. А имена победителей станут известны 26 октября. Кстати, именно в этот день весь мир отмечает День приятных неожиданностей. И для обладателей счастливых золотых номеров Win mobile этот день станет по-настоящему приятным!

* На правах рекламы