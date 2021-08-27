«Золотая Балка» организовала поощрительный конкурс для студентов

Винодельня обеспечила студентов комфортными условиями проживания в палаточном лагере, где имеются душевые, санузлы, wi-fi зона.

В преддверии сбора урожая на виноградниках «Золотой Балки» традиционно трудятся студенты из «Российских студенческих отрядов». Отряды «Рассвет», «Август» из Вологды и Вологодской области, а также «Колос» из Санкт-Петербурга прибыли в Севастополь для выполнения работ на виноградниках.

Студенты занимаются инвентаризацией (подсчетом саженцев, которые прижились после посадок осенью 2020 и весной 2021 года), чеканкой (зеленой обрезкой), прополкой, уборкой урожая и другими видами полевых работ.

Винодельня обеспечила студентов комфортными условиями проживания в палаточном лагере, где имеются душевые, санузлы, wi-fi зона. Питаются студенты в столовой предприятия, способной вместить до 300 человек. Кухня оснащена современной техникой, в частности, пароконвектоматом, где можно запекать продукты.

- Работа на виноградниках для начинающих специалистов – это прекрасная возможность закрепить полученные знания в ВУЗах и попробовать себя в профессии, - говорит генеральный директор винодельни «Золотая Балка» Елена Костенко. - А для винодельни одна из самых важных задач - привлечение молодых специалистов в сферу сельского хозяйства. Поэтому мы стараемся обеспечить максимально комфортные условия и заинтересовать молодых людей в профессии виноградаря».

Для того, чтобы мотивировать студентов к продуктивной работе, руководством винодельни было принято решение объявить конкурс, и по окончании работы подарить призы и памятные подарки. Три самых активных и трудолюбивых участника каждого отряда получили в качестве награды рюкзаки и портативные зарядные устройства c фирменной символикой, а лучшему отряду «Рассвет» досталась компактная камера, аналог знаменитой go pro.

Всем студентам без исключения винодельня устроила ознакомительную экскурсию на производство, где они смогли увидеть полный путь рождения вина от лозы до бокала.