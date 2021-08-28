Коронавирус в Крыму, последние новости на 28 августа: Заболели еще 319 человек

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению завоза и распространения вируса Фото: Виталий ПАРУБОВ

Амбулаторное лечение на территории Республики Крым проходят 4 792 человека, на стационаре с ковидом и пневмонией находятся 2 692 человека. Такие данные приводит Минздрав Крыма.

Всего с начала пандемии в регионе выявлено 70 190 инфицированных коронавирусом, за этот же период выписано с выздоровлением 59 945 человек (796 – за истекшие сутки). Также с начала пандемии скончались 2 156 пациентов (17 – за истекшие сутки).

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Данные Министерства здравоохранения Крыма

За последние 24 часа на территории Республики Крым зарегистрировано 319 случаев новой коронавирусной инфекции, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Из общего количества заболевших 251 человек самостоятельно обратились за медпомощью, 68 зараженных ранее контактировали с инфицированными.

- За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 5 701 человек, – сообщил глава Крыма.

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