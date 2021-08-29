Коронавирус в Крыму, последние новости на 29 августа: Заболели еще 309 человек

В лабораториях республики тест на COVD-19 прошли более 5,8 тысяч человек

В Крыму с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым амбулаторное лечение (covid) проходят 4936 человек, стационарное (covid и пневмония) – 2696.

Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю всего выявлено 70499 положительных на Covid-19. Выписано с выздоровлением – 60044, сообщает пресс-служба Минздрава Крыма.

Фото: Минздрав РК

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

За минувшие сутки в Крыму коронавирусом заболели 309 человек.

- Из общего количества заболевших 266 выявлены при обращении за медицинской помощью, 41 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 2 случая завозные из-за границы, - проинормировал глава Крыма Сергей Аксенов.

В лабораториях республики тест на COVD-19 прошли более 5,8 тысяч человек

Также вчера выздоровели 99 человек, за весь период пандемии — более 60 тысяч.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

По состоянию на 28 августа в Севастополе зарегистрированы 187 новых случаев заболевания COVID-19. 326 человек выписаны после выздоровления. Умерли семь человек в возрасте от 55 до 92 лет.

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