Севастополец завоевал «золото» на паралимпийских играх в Токио

Фото: Правительство Севастополя

Севастополец Андрей Граничка завоевал золотую медаль на XVI Паралимпийских летних играх в плавании брасом.

Он оказался быстрее всех на дистанции 100 метров и установил новый мировой рекорд — 1:25.13.

Андрей Граничка занимается плаванием с 12 лет в Центре адаптивного спорта «Инваспорт» под руководством заслуженного тренера России, заслуженного работника физической культуры, спорта и туризма города Севастополя Ирины Мащенко.

Напомним, ранее Андрей Граничка завоевал «серебро» в комплексном плавании на 200 метров.

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