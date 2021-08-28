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Спорт28 августа 2021 11:40

Севастополец завоевал «золото» на паралимпийских играх в Токио

Андрей Граничка также установил новый мировой рекорд в плавании на дистанции 100 метров
Степан ОСТИНОВ
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Фото: Правительство Севастополя

Фото: Правительство Севастополя

Севастополец Андрей Граничка завоевал золотую медаль на XVI Паралимпийских летних играх в плавании брасом.

Он оказался быстрее всех на дистанции 100 метров и установил новый мировой рекорд — 1:25.13.

Андрей Граничка занимается плаванием с 12 лет в Центре адаптивного спорта «Инваспорт» под руководством заслуженного тренера России, заслуженного работника физической культуры, спорта и туризма города Севастополя Ирины Мащенко.

Напомним, ранее Андрей Граничка завоевал «серебро» в комплексном плавании на 200 метров.

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