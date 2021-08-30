Коронавирус в Крыму, последние новости на 30 августа: Плюс 298 заболевших

Всего с начала пандемии было выявлено 70797 положительных на Covid-19 Фото: Архив "КП"

В Крыму, по данным регионального Минздрава, амбулаторное лечение с диагнозом covid проходят 5088 человек, а стационарное по covid и пневмонии - 2710.

Всего с начала пандемии было выявлено 70797 положительных на Covid-19. С выздоровлением выписано - 60091.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Данные Минздрава РК

За последние сутки в Крыму зарегистрировали 298 случаев новой коронавирусной инфекции. Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, из общего количества заболевших 263 выявлены при обращении за медицинской помощью, 32 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 3 случая завозные из-за границы.

- За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3315 человек, - отметил он.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

По данным сайта Правительства Севастополя, на утро 30 сентября зарегистрированы 179 новых случаев заболевания COVID-19, 322 человека выписаны после выздоровления.

- Умерли пять человек в возрасте от 83 до 95 лет. По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 26 863 человека. В настоящий момент выздоровели 23 854 человека, 1010 умерли, - добавили в пресс-службе.

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