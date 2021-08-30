Крупнейший крымский банк профинансирует строительство крупного логистического комплекса в Севастополе для Минобороны РФ

Фото: Архив "КП"

В Крыму построят помещения для складирования, хранения и ремонта имущества Вооруженных сил России. Кроме того, будут созданы объекты инженерной и производственной инфраструктуры производственно-логистического комплекса (ПЛК) в Севастополе. Соглашение о запуске инвестпроекта на 13,4 миллиарда рублей было подписано на Международном Военно-Техническом форуме «Армия-2021» между Министерством обороны Российской Федерации, ООО «Управляющая компания «Совфрахт» и банком РНКБ.

Заемщик - ООО «УК Совфрахт», эта компания также является концессионером проекта. Общая стоимость строительства - около 17 миллиардов рублей. По данным инвестора, ПЛК «Севастополь» станет крупнейшим логистическим центром в Крыму. Инфраструктуру производственно-логистического комплекса будут использовать также и севастопольские предприниматели.

На территории ПЛК по согласованию с Правительством Севастополя, подрядчик построит Оптово-распределительный центр (ОРЦ). В ОРЦ смогут храниться скоропортящиеся продукты, что способствует развитию снабжения севастопольцев и туристов свежими продуктами, а также увеличению товарооборота. Эксперты прогнозируют снижение цен на продукты. Это возможно за счет обеспечения крупных поставок и снижения себестоимости на доставку продукции при использовании железнодорожной, морской и автомобильной инфраструктуры ПЛК.

- Производственно-логистический комплекс «Севастополь» представляет собой принципиально новый вид объектов материально-технической инфраструктуры - мультимодальный транспортно-логистический центр, который будет выполнять функции накопления, содержания, обслуживания, комплектования и адресной доставки материальных средств и техники с применением современных технологий хранения, в т.ч. цифровизации учета на базе применения исключительно отечественных технологий, - отметил Валерий Муминджанов, руководитель Департамента ресурсного обеспечения Министерства обороны Российской Федерации.

Дмитрий Пурим, генеральный директор ООО «Управляющая компания «Совфрахт», отметил, что компания обеспечит надлежащее выполнение принятых в концессионном соглашении обязательств.

- В настоящее время по многим этапам проектирование завершено и документы направляются в госэкспертизу. Строительство планируется завершить в установленные сроки – не позднее завершения 2024 года, - подчеркнул Дмитрий Пурим.

- Для банка РНКБ является приоритетным выполнение задач государственного уровня. Строительство ПЛК подобного масштаба подразумевает крупнейшие инвестиции в город-герой Севастополь, которые обеспечат новые рабочие места и экономическое развитие региона, - говорит Михаил Якунин, председатель правления РНКБ.

СПРАВКА «КП»

РНКБ Банк (ПАО) является системообразующим банком Республики Крым со стопроцентным государственным участием. Кроме того, финучреждение является одним из крупнейших региональных банков Южного федерального округа. В Крыму и Краснодарском крае открыто больше 220 отделений, установлено более 1200 банкоматов, более 20000 платежных терминалов и более 800 терминалов самообслуживания. РНКБ обслуживает более 2,2 миллиона физических лиц и около 85 тысяч корпоративных клиентов.

ООО «УК Совфрахт» – дочерняя компания АО «Совфрахт», которая является одной из старейшей транспортной компанией страны. Она была основана в 1929 году. Компания инвестирует средства в инфраструктурные проекты, связанные с организацией морских и наземных грузоперевозок, управлением материальными запасами и др. «Совфрахт» - единственный исполнитель Минобороны России по пополнению всех видов запасов и снабжению кораблей и судов Военно-Морского флота в портах иностранных государств.