«Мне не хватило шажочка»: Крымчанка рассказала о борьбе за золото на Паралимпиаде в Токио

Спортсменке еще предстоит выступить на командном турнире. Фото: личный архив

Крымчанка Виктория Сафонова, завоевавшая серебро на Паралимпийских играх в Токио, призналась журналистам, что чувствовала страх и уважение со стороны соперницы из Нидерландов Келли ван Зон. Девушки соревновались в финале турнира по настольному теннису, который прошел 30 августа в Токио.

Крымчанка уступила сопернице со счетом 8:11, 11:3, 11:4, 5:11, 8:11.

- Мы давно играем с Келли, и сегодня я чувствовала ее уважение и страх передо мной, как перед соперником, и все-таки шажочка мне не хватило. Но впереди еще командный турнир - будем бороться, идти до конца, нужно брать медали, - рассказала спортсменка.

Самым эмоционально тяжелым моментом для теннисистки был турнир со спортсменкой из Китая в полуфинале.

- Китаянку во встрече за выход в полуфинал я победила, хотя это был самый психологически тяжелый для меня поединок на этих Играх, - поделилась эмоциями спортсменка.

Тренер Виктории Сафоновой Юрий Банников в комментарии КП-Крым рассказал, что спортсменка на тренировках всегда пытается преодолеть себя:

- Виктория очень ответственный человек, всегда все выполняет. Как бы ей тяжело ни было, всегда старается. Когда готовились к Паралимпиаде, проводили тренировки и утром и вечером, а у нее еще маленький пятилетний Тяжело было, но Виктория справилась. Она еще успевает учиться, хочет быть учителем физкультуры.

Тренер также рассказал главный принцип, которому учит воспитанников - перед игрой нельзя считать, что ты на голову сильнее, чем твой соперник.

Напомним, Паралимпийские игры в Токио начались 24 августа и продлятся до 5 сентября. До этого в японской столице завершилась летняя Олимпиада.

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