Win mobile поможет собрать детей в школу

Одежда и обувь для юных учеников, игрушки и аксессуары для детского сада и группы продленного дня – на все это абоненты Win mobile могут получить скидку от партнера оператора - магазина «Детский Крым».

Первое сентября уже не за горами – последний шанс для родителей подготовиться к новому году в школе или детском саду. Ведущий мобильный оператор Крыма помогает своим абонентам в этом непростом деле и дарит пользователям мобильного приложения специальные скидки на товары для детей.

Одежда и обувь для юных учеников, игрушки и аксессуары для детского сада и группы продленного дня – это далеко не полный перечень товаров для детей, на которые абоненты Win mobile могут получить скидку от партнера оператора - магазина «Детский Крым».

Воспользоваться этой приятной возможностью абоненты Win mobile могут буквально в три шага.

Шаг первый: загрузить мобильное приложение или скачать его на сайте оператора.

Шаг второй: «зайти в раздел Скидки и промокоды» приложения и выбрать промокод от партнера «Детский Крым».

Шаг третий: перейти из приложения на сайт партнера и при вводе промокода получить скидку на игрушки, одежду и обувь за исключением уценённых товаров и товаров с действующей скидкой.

Интернет-магазин «Детский Крым» имеет собственную сеть пунктов выдачи заказов в Республике Крым, так что воспользоваться промокодом сможет любой абонент сотового оператора Win mobile, у которого установлено мобильное приложение! Но с заказом стоит поторопиться – ведь до нового учебного года осталась всего пара дней!

* На правах рекламы