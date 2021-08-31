За или против команды Путина?

Владимир Путин, Владимир Константинов и Сергей Аксенов после торжественного подписания договора о вхождении Крыма и Севастополя в Россию.

Накануне в Москве состоялся второй этап съезда «Единой России», где утверждалась программа партии накануне предстоящих выборов в Госдуму. В съезде вновь принял участие президент России Владимир Путин, который назвал программу по-настоящему народной, поддержал ее и дополнил своими социальными инициативами.

- Жители практически всех регионов страны стали настоящими соавторами партийной программы «Единой России», и поэтому саму программу, безусловно, можно назвать народной. (…) По сути, «Единая Россия» берет на себя политическое, моральное обязательство - добиться реализации заявленных планов. Это большая, если не сказать огромная ответственность. Мы с вами много раз говорили на эту тему, я еще раз хочу повторить свою позицию: одно дело - написать что-то важное, правильное и красиво написать, и другое дело - исполнить. До сих пор у «Единой России» получалось это, - отметил Владимир Путин.

Таким образом, в стране уже давно сформировался надежный и стабильный политический тандем - президент и его команда, - который уже много лет поддерживает абсолютное большинство россиян на выборах.

Поддержка президента в Крыму

Уж не знаю, стоит ли говорить банальные вещи, Владимир Путин среди крымчан - непререкаемый авторитет по весьма понятным причинам. Это человек, который волевым решением, скорее всего, спас жителей от гражданской войны в 2014 году, инициировал невиданные доселе инфраструктурные проекты, и до сих пор Крым на особом счету у президента. Соцопросы в разные годы показывают почти 90%-ный уровень поддержи главы государства у жителей полуострова.

Также не секрет, что Владимир Путин неизменно доверяет первым лицам Республики - главе Сергею Аксенову и спикеру Госсовета Владимиру Константинову. В отличие от соседнего Севастополя, первые лица республики остаются у руля региона, и более того - совсем недавно удостоились почетных госнаград.

В мае этого года Владимир Путин своим указом наградил орденом Александр Невского Сергея Аксенова за большой вклад в социально-экономическое развитие Крыма. И буквально пару дней назад орден Александра Невского получил и Владимир Константинов. Очевидно, президент высоко ценит реальную работу главы республики и спикера парламента на благо крымчан.

При этом оба политика еще с 2014 года - первые лица крымского отделения «Единой России», что не только с патриотической, но и с политической позиции относит Аксенова и Константинова к команде Владимира Путина. И в межвыборный период политический аспект такого сотрудничества, безусловно, выходит на первый план.

Крымчане на концерте, посвященном пятой годовщине присоединения Крыма.

«Половинчатая» оппозиция

Нужно отметить, что в предвыборной риторике других крупных партий в Крыму наблюдается ярчайший парадокс. Называющие себя оппозиционными партии никак не критикуют Владимира Путина, который поддерживает программу «единороссов», очень уважительно относятся к главе Республики Сергею Аксенову - первого номера списка «ЕР» на текущих выборах. НО! При этом партии… нещадно критикуют саму партию «Единая Россия». Как это все совмещается в риторике и головах партийных лидеров, остается только догадываться.

Например, секретарь крымского отделения «СР», кандидат в депутаты по Евпаторийскому округу и по спискам Виктория Билан всячески «приближает» себя к Сергею Аксенову. В публикациях она особо подчеркивает свой статус советника главы Крыма и всячески гиперболизирует сотрудничество с Сергеем Аксеновым по наведению порядка в Евпаторийском регионе. А ведь он, на секундочку, ее политический оппонент на этих выборах!

Но в это же время Виктория Билан во всех своих публичных выступлениях обвиняет «Единую Россия» в создании в России «чудовищного олигархического капитализма» и активно критикует членов этой «олигархической» партии - партии, в которой и состоит Аксенов… На ум почему-то приходит народная мудрость: «В людях любушка, а дома Иудушка».

Ну а что до президента, то секретарь крымского «СР» на 100% привержена курсу и стратегии верховного главнокомандующего. Но вот интересно, за кого в 2018 году голосовала сама Виктория Леонидовна на президентских выборах - за своего партийного лидера Сергея Миронова или за российского лидера Владимира Путина?.. Странно, что никто не задал ей этот вопрос, потому как ответ мог бы многое поставить на свои места: собирает ли Виктория Билан команду против курса президента или же согласна с его инициативами? А если она на одной стороне с президентом и главной Крыма, то тогда логичнее всего не критиковать, а поддерживать «Единую Россию». Разве не так?..

«Пенсионный вопрос»

Еще одна тема, объединяющая в Крыму и не только три политические силы - «Справедливую Россию», КПРФ и ЛДПР, - пенсионная реформа 2018 года. В тот год партия власти взяла на себя политическую ответственность и проголосовала за очень непопулярную меру - поднятие пенсионного возраста. Разъяснял необходимость реформы Владимир Путин, который назвал эту меру вынужденной, ведь в противном случае государство не смогло бы в будущем гарантировать пенсионерам выплаты.

По сути, Владимир Путин и «Единая Россия» приняли на себя серьезный политический удар с одной лишь целью - спасти экономику страны и обеспечить стабильное будущее пенсионерам, избежав социальной катастрофы 90-х.

В «СР», КПРФ и ЛДПР звучат постоянные лозунги - отменить пенсионную реформу к чертовой бабушке и вновь снизить пенсионной возраст. Недавно коммунисты даже внесли законопроект о возвращении прежнего возраста выхода на пенсию. Но только есть вопрос: а откуда брать деньги на пенсионное обеспечение? А это ежегодно сотни миллиардов рублей из бюджета? А куда деть мнение авторитетных экономистов, которые в один голос говорят о необходимости такой меры? А кто будет отвечать за последствия возврата пенсионного возраста? Отвечать на такие вопросы лидеры крымских отделений оппозиционных - или называющих себя оппозиционными - партий не любят. Но раздавать крымчанам утопичные обещания в надежде переманить их голоса - вот тут им равных нет. Если так подумать, то эти партии действуют по энциклопедическому определению слова «популизм». Не верите - найдите в словаре.

Но самое главное - пенсионную реформу в солидарности с «ЕР» поддержал лично Владимир Путин. Что ж, оппозиционным партиям и их кандидатам в Крыму нужно уже определиться: они за коалицию президента и его команды как единое целое или же против? Потому что сейчас кажется, что оппозиционеры гладят левую руку государства и нещадно бьют правую, забывая, что обе руки - неотъемлемая часть одного организма политической системы России.

И на грядущих выборах крымские избиратели четко определят, кто станет «инородным телом» в этом организме...

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