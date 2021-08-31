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Политика31 августа 2021 10:00

За или против команды Путина?

Почему крымские оппозиционеры страдают политическим лицемерием
Степан ОСТИНОВ
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Владимир Путин, Владимир Константинов и Сергей Аксенов после торжественного подписания договора о вхождении Крыма и Севастополя в Россию.

Владимир Путин, Владимир Константинов и Сергей Аксенов после торжественного подписания договора о вхождении Крыма и Севастополя в Россию.

Накануне в Москве состоялся второй этап съезда «Единой России», где утверждалась программа партии накануне предстоящих выборов в Госдуму. В съезде вновь принял участие президент России Владимир Путин, который назвал программу по-настоящему народной, поддержал ее и дополнил своими социальными инициативами.

- Жители практически всех регионов страны стали настоящими соавторами партийной программы «Единой России», и поэтому саму программу, безусловно, можно назвать народной. (…) По сути, «Единая Россия» берет на себя политическое, моральное обязательство - добиться реализации заявленных планов. Это большая, если не сказать огромная ответственность. Мы с вами много раз говорили на эту тему, я еще раз хочу повторить свою позицию: одно дело - написать что-то важное, правильное и красиво написать, и другое дело - исполнить. До сих пор у «Единой России» получалось это, - отметил Владимир Путин.

Таким образом, в стране уже давно сформировался надежный и стабильный политический тандем - президент и его команда, - который уже много лет поддерживает абсолютное большинство россиян на выборах.

Поддержка президента в Крыму

Уж не знаю, стоит ли говорить банальные вещи, Владимир Путин среди крымчан - непререкаемый авторитет по весьма понятным причинам. Это человек, который волевым решением, скорее всего, спас жителей от гражданской войны в 2014 году, инициировал невиданные доселе инфраструктурные проекты, и до сих пор Крым на особом счету у президента. Соцопросы в разные годы показывают почти 90%-ный уровень поддержи главы государства у жителей полуострова.

Также не секрет, что Владимир Путин неизменно доверяет первым лицам Республики - главе Сергею Аксенову и спикеру Госсовета Владимиру Константинову. В отличие от соседнего Севастополя, первые лица республики остаются у руля региона, и более того - совсем недавно удостоились почетных госнаград.

В мае этого года Владимир Путин своим указом наградил орденом Александр Невского Сергея Аксенова за большой вклад в социально-экономическое развитие Крыма. И буквально пару дней назад орден Александра Невского получил и Владимир Константинов. Очевидно, президент высоко ценит реальную работу главы республики и спикера парламента на благо крымчан.

При этом оба политика еще с 2014 года - первые лица крымского отделения «Единой России», что не только с патриотической, но и с политической позиции относит Аксенова и Константинова к команде Владимира Путина. И в межвыборный период политический аспект такого сотрудничества, безусловно, выходит на первый план.

Крымчане на концерте, посвященном пятой годовщине присоединения Крыма.

Крымчане на концерте, посвященном пятой годовщине присоединения Крыма.

«Половинчатая» оппозиция

Нужно отметить, что в предвыборной риторике других крупных партий в Крыму наблюдается ярчайший парадокс. Называющие себя оппозиционными партии никак не критикуют Владимира Путина, который поддерживает программу «единороссов», очень уважительно относятся к главе Республики Сергею Аксенову - первого номера списка «ЕР» на текущих выборах. НО! При этом партии… нещадно критикуют саму партию «Единая Россия». Как это все совмещается в риторике и головах партийных лидеров, остается только догадываться.

Например, секретарь крымского отделения «СР», кандидат в депутаты по Евпаторийскому округу и по спискам Виктория Билан всячески «приближает» себя к Сергею Аксенову. В публикациях она особо подчеркивает свой статус советника главы Крыма и всячески гиперболизирует сотрудничество с Сергеем Аксеновым по наведению порядка в Евпаторийском регионе. А ведь он, на секундочку, ее политический оппонент на этих выборах!

Но в это же время Виктория Билан во всех своих публичных выступлениях обвиняет «Единую Россия» в создании в России «чудовищного олигархического капитализма» и активно критикует членов этой «олигархической» партии - партии, в которой и состоит Аксенов… На ум почему-то приходит народная мудрость: «В людях любушка, а дома Иудушка».

Ну а что до президента, то секретарь крымского «СР» на 100% привержена курсу и стратегии верховного главнокомандующего. Но вот интересно, за кого в 2018 году голосовала сама Виктория Леонидовна на президентских выборах - за своего партийного лидера Сергея Миронова или за российского лидера Владимира Путина?.. Странно, что никто не задал ей этот вопрос, потому как ответ мог бы многое поставить на свои места: собирает ли Виктория Билан команду против курса президента или же согласна с его инициативами? А если она на одной стороне с президентом и главной Крыма, то тогда логичнее всего не критиковать, а поддерживать «Единую Россию». Разве не так?..

«Пенсионный вопрос»

Еще одна тема, объединяющая в Крыму и не только три политические силы - «Справедливую Россию», КПРФ и ЛДПР, - пенсионная реформа 2018 года. В тот год партия власти взяла на себя политическую ответственность и проголосовала за очень непопулярную меру - поднятие пенсионного возраста. Разъяснял необходимость реформы Владимир Путин, который назвал эту меру вынужденной, ведь в противном случае государство не смогло бы в будущем гарантировать пенсионерам выплаты.

По сути, Владимир Путин и «Единая Россия» приняли на себя серьезный политический удар с одной лишь целью - спасти экономику страны и обеспечить стабильное будущее пенсионерам, избежав социальной катастрофы 90-х.

В «СР», КПРФ и ЛДПР звучат постоянные лозунги - отменить пенсионную реформу к чертовой бабушке и вновь снизить пенсионной возраст. Недавно коммунисты даже внесли законопроект о возвращении прежнего возраста выхода на пенсию. Но только есть вопрос: а откуда брать деньги на пенсионное обеспечение? А это ежегодно сотни миллиардов рублей из бюджета? А куда деть мнение авторитетных экономистов, которые в один голос говорят о необходимости такой меры? А кто будет отвечать за последствия возврата пенсионного возраста? Отвечать на такие вопросы лидеры крымских отделений оппозиционных - или называющих себя оппозиционными - партий не любят. Но раздавать крымчанам утопичные обещания в надежде переманить их голоса - вот тут им равных нет. Если так подумать, то эти партии действуют по энциклопедическому определению слова «популизм». Не верите - найдите в словаре.

Но самое главное - пенсионную реформу в солидарности с «ЕР» поддержал лично Владимир Путин. Что ж, оппозиционным партиям и их кандидатам в Крыму нужно уже определиться: они за коалицию президента и его команды как единое целое или же против? Потому что сейчас кажется, что оппозиционеры гладят левую руку государства и нещадно бьют правую, забывая, что обе руки - неотъемлемая часть одного организма политической системы России.

И на грядущих выборах крымские избиратели четко определят, кто станет «инородным телом» в этом организме...

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