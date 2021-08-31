Коронавирус в Крыму, последние новости на 31 августа: Плюс 281 новый случай COVID-19

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению завоза и распространения вируса. Фото: глава Крыма Сергей Аксенов/Вконтакте

Амбулаторное лечение от новой коронавирусной инфекции в регионе проходят 4 897 пациентов, стационарное (covid и пневмония) – 2 731. Такие данные приводит Минздрав РК.

С начала пандемии на территории республики выявили 71 078 больных коронавирусом, за этот же период выздоровели 60 535 человек (444 – за истекшие сутки). Кроме того, с начала пандемии в регионе скончались 2 196 человек (15 – за последние 24 часа).

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Данные Министерства здравоохранения Республики Крым

За 30 августа на территории Республики Крым выявили 281 случай новой коронавирусной инфекции. Самостоятельно за медпомощью обратились 255 заболевших, 26 – ранее контактировали с инфицированными. Такие данные приводит глава Крыма Сергей Аксенов.

Всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, за последние сутки обследовано 1 047 человек.

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За последние сутки на территории города зафиксировали 158 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит Роспотребнадзор.

За последние 24 часа 327 человек выписаны после выздоровления, еще 4 человека, к сожалению, скончались. Всего с начала пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 27 190 человек. К настоящему моменту выздоровели 24 495 человек, 1 019 умерли. Еще 755 сейчас находятся под наблюдением – это те, у кого диагноз пока не подтвержден.

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