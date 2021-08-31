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Здоровье31 августа 2021 12:42

Коронавирус в Крыму, последние новости на 31 августа: Плюс 281 новый случай COVID-19

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Крыму на 31 августа
Елизавета КВАЧКОВА
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На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению завоза и распространения вируса. Фото: глава Крыма Сергей Аксенов/Вконтакте

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению завоза и распространения вируса. Фото: глава Крыма Сергей Аксенов/Вконтакте

Амбулаторное лечение от новой коронавирусной инфекции в регионе проходят 4 897 пациентов, стационарное (covid и пневмония) – 2 731. Такие данные приводит Минздрав РК.

С начала пандемии на территории республики выявили 71 078 больных коронавирусом, за этот же период выздоровели 60 535 человек (444 – за истекшие сутки). Кроме того, с начала пандемии в регионе скончались 2 196 человек (15 – за последние 24 часа).

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Данные Министерства здравоохранения Республики Крым

Данные Министерства здравоохранения Республики Крым

За 30 августа на территории Республики Крым выявили 281 случай новой коронавирусной инфекции. Самостоятельно за медпомощью обратились 255 заболевших, 26 – ранее контактировали с инфицированными. Такие данные приводит глава Крыма Сергей Аксенов.

Всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, за последние сутки обследовано 1 047 человек.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За последние сутки на территории города зафиксировали 158 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит Роспотребнадзор.

За последние 24 часа 327 человек выписаны после выздоровления, еще 4 человека, к сожалению, скончались. Всего с начала пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 27 190 человек. К настоящему моменту выздоровели 24 495 человек, 1 019 умерли. Еще 755 сейчас находятся под наблюдением – это те, у кого диагноз пока не подтвержден.

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