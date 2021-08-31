Голая женщина и пьяный водитель устроили дебош в Феодосии

Нарушителей привлекли к административной ответственности, им предстоит выплатить штраф Фото: "КП" Архив

В Феодосии в ночь с 6 на 7 августа голая женщина накинулась с матами и кулаками на полицейских, которые в этот момент оформляли протокол на пьяного водителя.

Как сообщили КП-Крым в пресс-службе ГУ МВД по РК, сотрудники ДПС остановили автомобиль, за рулем которого находился мужчина в нетрезвом состоянии, и начали составлять на него протокол. Нарушитель вел себя по-хамски и в какой-то момент даже попытался убежать.

- В ходе составления протокола нарушитель попытался скрыться, но был задержан на месте инцидента. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения мужчина отказался, - уточнили в МВД.

В этот момент к полиции подбежала пьяная голая женщина, которая стала оскорблять и бить представителей закона. Стражи порядка безуспешно пытались утихомирить дебоширку, даже купили ей халат.

- Нарушительница вела себя непристойно, выражаясь нецензурной бранью в отношении полицейских, а также нанесла несколько ударов одному из сотрудников, - отметили в пресс-службе.

Нарушителями оказались бывшие супруги 44 и 45 лет, проживающие в Москве. Они признали свою вину, их ждет наказание в виде штрафа. Кроме того, мужчина привлечен к административной ответственности за отказ в прохождении освидетельствования на состояние опьянения. Его автомобиль поместили на спецстоянку.

- В связи с тем, что в действиях граждан усматриваются признаки преступлений, предусмотренных статьями 318 и 319 Уголовного кодекса РФ, материалы проверки направлены в следственные органы для принятия процессуального решения, - заключили в МВД.

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