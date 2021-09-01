Очередной рекорд: Летний трафик по Крымскому мосту превысил показатели доковидных времен

По Крымскому мосту этим летом проехало рекордное количество автомобилей. Фото: пресс-служба Упрдор "Тамань"

За три летних месяца по Крымском мосту проехало 2,3 миллиона автомобилей. Это больше, чем в доковидные 2020 и 2019 годы (на 15% и 2,2% соответственно), сообщает ФКУ «Упрдор «Тамань».

Керченский пролив этим летом пересекли более 210 тысяч грузовиков и 19 тысяч автобусов. А среднесуточная интенсивность движения составила 25 тысяч автомобилей - в 2,2 раза больше, чем весной.

- Наибольшее количество автомобилей отправилось в Республику Крым 1 августа: 21 738, в обратном направлении - 20 августа: 20 260 за сутки. Максимальный суточный показатель отмечен 1 августа: 35 840 транспортных средств в оба направления. Согласно статистике, в выходные дни наблюдается увеличение транспортного потока. Менее загруженные дни недели – среда и четверг, - сообщили в ФКУ «Упрдор «Тамань».

Самый интенсивный месяц для Крымского моста – август. Среднесуточная интенсивность движения в последний месяц лета составила более 30 тыс. транспортных средств. В оба направления проехало более 930 тыс. машин – это обусловлено завершением туристического сезона.

- В июле по Крымскому мосту проехало более 820 тыс. автомобилей, а в июне – почти 550 тыс. машин в оба направления. В период бархатного сезона автопоток сохранится на высоком уровне, - прогнозируют в «Упрдор «Тамань».

В целом с начала работы автодорожной части моста с 16 мая 2018 года по нему проехало более 16,7 млн автомобилей, в том числе более 2,1 миллионов фур и 186 тыс. автобусов.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что за последние 8 месяцев Крым посетило рекордное число туристов - 7,2 миллиона человек. Это рекордный показатель за весь постсоветский период. Только за весь 2019 год в республике побывали 7,4 миллиона туристов.Большая часть отдыхающих приехала в республику по Крымскому мосту (62%), на самолетах добрались в регион 30% туристов, еще 8% выбрали поезда.

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