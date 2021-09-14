Аксенов рассказал о планах строительства нового курортного города в Крыму

По словам Аксенова, западный Крым будет очень востребованным среди отдыхающих Фото: Александра Тимощенко

Власти Крыма планируют создать новый курортный город на западном побережье Черного моря. Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, он будет рассчитан на проживание 50 тысяч людей.

Об интересной новости стало известно еще 10 сентября, когда в программе «На крючке» вице-премьер республиканского правительства Евгений Кабанов рассказал о новом городе. Тогда он отметил, что курорт будет презентован в ближайшее время. Для него уже даже были обозначены сроки сдачи и заложено финансирование, но пока все детали держат в секрете.

По словам Аксенова, западный Крым будет очень востребованным среди отдыхающих.

- Крупные игроки готовы построить новый населенный пункт с проживанием около 50 тысяч гостей и жителей, - уточнил он. - На мой взгляд, это правильная идеология, поддержанная нами. Сейчас идут расчеты. Это Сакский район, большие свободные площади, первая линия. Есть понимание, что это будет востребовано, номерного фонда будет создано более 10 тысяч.

Еще весной министр курортов и туризма республики Вадим Волченко также сообщал о том, что власти полуострова готовы создать на западе региона новый туристический кластер с названием «Новая Евпатория». В курортном месте должны были располагаться разные средства размещения - от апартаментов до пятизвездочных гостиниц.

Также в июне на площадке Петербургского международного экономического форума республика подписала целый ряд различных соглашений по строительству рекреационных комплексов на западном побережье полуострова. За 14 миллиардов рублей в Сакском районе простоят Alean Family Resort & SPA, за 4,3 миллиарда - несколько коттеджных поселков, спортивно-развлекательный парк, гостинично-ресторанный и курортно-жилищный комплексы появятся в селе Оленевка.

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