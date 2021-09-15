«Хопнул Крымский мост»: Как жителю Благовещенска удалось проехать Крымский мост на крыше поезда

31-летний житель Благовещенска признался, что "хопнул Крымский мост". Фото: скрин из видео/Дмитрий Дементьев/YouTube

Задержанный за поездку на крыше товарняка через Крымский мост 31-летний житель Благовещенска Дмитрий Дементьев на грузовых поездах, как оказалось, путешествует не первый год. Причем, ездит так по всей России, а подробные видео о своих поездках выкладывает в сеть. Сейчас ему грозит штраф - личность парня установили крымские полицейские.

Дементьев, как выяснилось, спортсмен. В 2019-м он принимал участие во Втором Амурском марафоне «Бег к мечте», в забеге, на который решились немногие: 42,2 километра по улицам города и набережной реки Амур в километре от Китая.

Но этим увлечения молодого человека не ограничиваются. Судя по видео на его YouTube -канале, россиянин уже несколько лет путешествует на грузовых поездах. Так он побывал в Хабаровске, Владивостоке, Иркутске, Москве, Красноярске, повидал красоты БАМа, а в этот раз отправился на полуостров - «хопнуть Крымский мост».

Во время поездки экстремал закрывался от камер туристическим ковриком. Фото: скрин из видео/Дмитрий Дементьев

Поездки на товарняках называют «треинхоп» - от слияния английских слов «поезд» (train) и «грузовой вагон» (hopper). Этим увлекается немало молодых людей, но немногие рискнут в открытую об этом заявить.

Треинхопом Дмитрий, собственно и приехал в Крым. Но резонансным стало видео его обратной поездки. Как раз накануне на Крымском мосту были усилены меры безопасности в связи с антитеррористической операцией. На въезде на мост досматривались все грузовые фуры, а пробка со стороны Кубани растянулась на 6 километров. Но что или кого искали во время тотального досмотра, так и осталось неизвестно. А спустя несколько дней сеть взорвало видео, на котором блоггер, который, кстати, и не скрывал своего лица, рассказал, как добрался из Джанкоя до Тамани на товарняке.

- Зачастую из Джанкоя в сторону материка отправляется один состав в сутки, реже два. Поезда на стации долго не задерживаются, в течение нескольких часов поезд формируют и сразу отправляют. После отправления поезда там делать нечего, но палиться при запрыгивании на состав тоже не вариант, потому что тогда поезд точно не доедет до моста. Поэтому я максимально аккуратно ждал и старался не привлекать к себе внимания, - рассказывает автор видео.

Чтобы пробраться на товарняк, блоггеру понадобился целый день. Отправиться из Джанкоя удалось только к вечеру. От камер закрывался обычным карематом - туристическим ковриком стального цвета. А для рентген-досмотра на подъездах к Крымскому мосту поезд даже не снизил скорость.

- Сейчас будем проезжать через рентген. Судя по скорости он, похоже, не работает. Слишком быстро едем, - отметил Дементьев.

По Крымскому мосту на товарняке турист проехал ночью. Фото: скрин из видео/Дмитрий Дементьев/YouTube

Поездка от Джанкоя до Тамани заняла 15 часов - локомотив отцепили, но перелезть через колючую проволоку с огромным количеством камер парень не смог.

- У меня не было выбора, как оставаться в этом поезде. Прошло 15 часов, прежде чем он поехал. Все ок, я проехал кучу камер и всего остального… Вот так, проявляя упорство, я одну их целей этой поездки выполнил - хопнул Крымский мост, - резюмировал блогер.

При этом молодой человек признался на видео, что в один момент его чуть не обнаружили. Но сработал человеческий фактор - от проверяющего удалось ускользнуть. Сейчас экстремал задержан, ему грозит штраф за нарушение правил поведения на железнодорожном транспорте.

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