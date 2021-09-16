Коронавирус в Крыму, последние новости на 16 сентября: Плюс 232 заболевших

В республике продолжается вакцинация от коронавируса Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Крыму на амбулаторном лечении от коронавируса находятся 4677 человек, в стационарах с ковидом и пневмонией лечатся 2529 зараженных. Такие данные публикует Министерство здравоохранения Крыма.

С начала пандемии выявили 74 955 человек с коронавирусом, выписано 64 623 человека.

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Данные Министерства здравоохранения РК

В Крыму за 15 сентября зафиксировали 232 человека с коронавирусом. Из общего числа заболевших 180 самостоятельно обратились за медпомощью, сообщил глава РК Сергей Аксенов. По его словам, 52 человека ранее контактировали с зараженными.

Лаборатории Крыма за сутки обследовали на коронавирус 4926 человек.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

На 16 сентября в Севастополе зарегистрировали 74 новых заболевших коронавирусом. Такие данные приводит пресс-служба правительства города.

102 человека выписаны после выздоровления. Шесть человек в возрасте от 29 лет до 81 года скончались.

С начала пандемии в Севастополе заболели коронавирусом 28 909 человек.

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