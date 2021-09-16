Рекордный курортный сезон в Крыму: количество платежей в банковских терминалах вросло в два раза

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В Крыму за лето отдохнуло больше 5,2 миллионов туристов. Такой высокий турпоток превысил показатели доковидного 2019 года. Вместе с количеством отдыхающих на полуострове растет и число платежей в банковских терминалах.

Так, по данным крымского банка РНКБ, количество транзакций в сети платежных терминалов за три летних месяца составило 106,8 миллионов операций. Это в два раза выше, чем за аналогичный период прошлого года. Летом прошлого года через терминалы РНКБ было совершено только 55,5 миллиона транзакций.

Увеличился и объем безналичных платежей. В июне-августе этого года он вырос более чем в 1,5 раза по сравнению с летом прошлого года. Общий объем платежей, совершенных по безналу, составил 62,6 миллиарда рублей (детом прошлого года 40,1 миллиард рублей).

В банке напомнили, что в прошлом году курортный сезон на полуострове начался на месяц позже, чем обычно, из-за коронавирусных ограничений. Однако показатели по объему и количеству транзакций в терминалах значительно превысили показатели двух предыдущих лет. Тогда курортный сезон был стандартным и длился три месяца. Если же сравнивать показатели этого лета с цифрами 2019 года, то отмечается рост количества операций в 3,3 раза, а сумма выросла в 2,5 раза.

– Мы ежегодно наблюдаем значительный прирост количества и объемов платежей в наших терминалах и рады, что туристам комфортно использовать безналичные расчеты, – отмечает заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан. – Для удобства жителей и гостей Крыма мы с начала года увеличили сеть платежных терминалов банка на 8 тысяч устройств – сегодня она насчитывает около 40 000 штук.

КСТАТИ

В нынешнем курортном сезоне большинство туристов и крымчан рассчитывались бесконтактным способом (94%), а в прошлом сезоне - 84%. Жители и гости полуострова рассчитывались по безналу за продукты питания, а также использовали бесконтактные карты в кафе и ресторанах, на заправках. Это около 66% от общего количества операций.

Летом прошлого года в топ-3 категорий торговых точек, где расплачиваются по безналу туристы, были аптечные киоски, АЗС были на четвертом месте рейтинга.

Банковскими картами также активно расплачивались за проезд в общественном транспорте Крыма. Напомним, что в автобусах и троллейбусах в рамках проекта «Цифровая среда» были установлены валидаторы - устройства, которые позволяют расплачиваться за проезд бесконтактными банковскими картами. Летом этого года банковскими картами в общественном транспорте рассчитались 18,8 миллиона раз. Общая сумма платежей составила 1,3 миллиарда рублей. По сравнению с тем же периодом 2020 года количество платежей в транспорте увеличилось в 25 раз.