Евпаторийка меняет старинный Коран на авто

Жительница Евпатории продает старинный Коран за 1,4 миллиона рублей. Фото: Авито

Жительница Евпатории выставила на продажу старинный Коран. Объявление об этом появилось на одном из сайтов продаж. Состояние священной книги мусульман крымчанка оценила как б/у, однако год издания книги не уточнила.

Книга появилась в объявлениях на популярном сайте продаж. Фото: Авито

За раритет евпаторийка просит 1,4 миллиона рублей или готова обменять его на авто. При этом женщина отмечает, что продажа срочная.

- Срочная продажа. Продам Коран старинный. Предлагайте свою цену. Рассмотрю. Торг уместен. Обмен на авто,- говорится в объявлении.

Судя по фотографии, книга не в лучшем состоянии – в ней надорваны некоторые страницы.

Священную книгу мусульман продавец готов обменять на авто. Фото: Авито

Примечательно, что на этом же сайте можно найти в продаже и старинную Библию. «Книги Священного писания Ветхого и Нового Завета в русском переводе с параллельными местами» 1889 года издания продает житель Алушты. За фолиант он просит за 800 тысяч рублей. Как отмечает продавец, реставрации в книге требует только обложка.

Ранее в продаже на Авито появилась кость динозавра. Необычный лот выставил житель Симферополя, а в графе «цена» написал не много не мало 20 миллионов рублей.

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